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    Кержаков: «Непопадание «Зенита» в тройку призеров – это катастрофа»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков проанализировал выступление петербуржцев в нынешнем сезоне, который оказался вне тройки призеров. В субботу сине-бело-голубые проиграли «Локомотиву» (0:1) и за тур до завершения сезона в РФПЛ лишились шансов на завоевание медалей.

    – «Зенит» впервые за 10 лет оказался без медалей чемпионата России. Катастрофа?

    – Зачем лукавить? «Зенит» – вне тройки. И это катастрофа. Для такого амбициозного клуба остаться без медалей – это… Тем более, вспомните, как команда начинала чемпионат. Ведь тогда, наверное, никто и подозревать не мог, что сине-бело-голубые в итоге займут место ниже даже не третьего, а второго.

    – Когда у вас появилось предчувствие, что «Зенит» провалится?

    – Нет, таких предчувствий у меня не было. Я всегда верил в команду. Но когда в середине сезона появляются разговоры о том, что Манчини уходит, и их никто однозначно не опровергает, это влияет на атмосферу внутри коллектива. У игроков появляются всякие мысли… Хотя футболисты все равно должны играть и за себя в том числе. За себя, за команду, за свое будущее, за клуб. За попадание в Лигу чемпионов. Но, к сожалению, у них этого не получилось.

    – В матче с «Локомотивом» «Зенит» вас совсем не убедил?

    – На мой взгляд, «Локо» здорово начал встречу. А когда у хозяев не получилось забить в первой половине, видимо, сработал инстинкт самосохранения. В принципе, ничья для москвичей была не самым плохим вариантом. Но «Зенит» не воспользовался тем, что соперник сбавил атакующие обороты. У питерцев просто не хватило ресурсов, чтобы добавить, обострить. Я не могу вспомнить ни одного опасного момента у ворот железнодорожников. Это печально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 12:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 мая 2018, 23:47

      Александр, Аршавин и сейчас лучший, а ты уже история.

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 19:48

      Конечно для Зенита было важно победить Локомотив, поднявшись в турнирной таблице и для самоутверждения. Оказалось что сделать это он не способен , еще более усугубив свое положение.

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 мая 2018, 18:07

      Когда эти функционеры поймут,что тренер это воспитатель,в том числе. А как можно воспитывать и о чем то говорить с российским игроком на итало-испанском языке? Теперь будем строить по итальянским проектам и критиковать новую "Смородскую".

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 мая 2018, 17:21

      Это мягко сказано.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 8 мая 2018, 15:58

      Просто пора перестройки пришла после Халка, Витселя, Данни. В руководстве лидера нету, который бы оставил человек 12 основыных(остальных игроков распродал бы, хоть по копейкам) в составе, а остальных доверил бы купить тренеру. В команде нету лидера, какого знать что твой капитан, капитанит 1 сезон и сваливает. С зимы говорят об уходе Манчини и не опровергаю эту информацию, Арги наверняка узнав это понимали что они уйдут вместе с ним. Попадание в еврокубки уже хорошо для такой "команды"

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 8 мая 2018, 14:01

      У Газпрома не хватило ресурсов,смешно,воров и лентяев гоните от кормушки и все будет.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 мая 2018, 13:06

      с таким руководством Зенит ждет не только 5 ,но и в скором будущем 10 место

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > Garrincha58 8 мая 2018, 15:01

      Может быть даже в ФНЛ!

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