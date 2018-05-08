Кержаков: «Непопадание «Зенита» в тройку призеров – это катастрофа»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков проанализировал выступление петербуржцев в нынешнем сезоне, который оказался вне тройки призеров. В субботу сине-бело-голубые проиграли «Локомотиву» (0:1) и за тур до завершения сезона в РФПЛ лишились шансов на завоевание медалей.

– «Зенит» впервые за 10 лет оказался без медалей чемпионата России. Катастрофа?

– Зачем лукавить? «Зенит» – вне тройки. И это катастрофа. Для такого амбициозного клуба остаться без медалей – это… Тем более, вспомните, как команда начинала чемпионат. Ведь тогда, наверное, никто и подозревать не мог, что сине-бело-голубые в итоге займут место ниже даже не третьего, а второго.

– Когда у вас появилось предчувствие, что «Зенит» провалится?

– Нет, таких предчувствий у меня не было. Я всегда верил в команду. Но когда в середине сезона появляются разговоры о том, что Манчини уходит, и их никто однозначно не опровергает, это влияет на атмосферу внутри коллектива. У игроков появляются всякие мысли… Хотя футболисты все равно должны играть и за себя в том числе. За себя, за команду, за свое будущее, за клуб. За попадание в Лигу чемпионов. Но, к сожалению, у них этого не получилось.

– В матче с «Локомотивом» «Зенит» вас совсем не убедил?

– На мой взгляд, «Локо» здорово начал встречу. А когда у хозяев не получилось забить в первой половине, видимо, сработал инстинкт самосохранения. В принципе, ничья для москвичей была не самым плохим вариантом. Но «Зенит» не воспользовался тем, что соперник сбавил атакующие обороты. У питерцев просто не хватило ресурсов, чтобы добавить, обострить. Я не могу вспомнить ни одного опасного момента у ворот железнодорожников. Это печально.