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  • Кержаков: «Непопадание «Зенита» в тройку призеров – это катастрофа»

Кержаков: «Непопадание «Зенита» в тройку призеров – это катастрофа»

8 мая 2018, 12:24
8

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков проанализировал выступление петербуржцев в нынешнем сезоне, который оказался вне тройки призеров. В субботу сине-бело-голубые проиграли «Локомотиву» (0:1) и за тур до завершения сезона в РФПЛ лишились шансов на завоевание медалей.

– «Зенит» впервые за 10 лет оказался без медалей чемпионата России. Катастрофа?

– Зачем лукавить? «Зенит» – вне тройки. И это катастрофа. Для такого амбициозного клуба остаться без медалей – это… Тем более, вспомните, как команда начинала чемпионат. Ведь тогда, наверное, никто и подозревать не мог, что сине-бело-голубые в итоге займут место ниже даже не третьего, а второго.

– Когда у вас появилось предчувствие, что «Зенит» провалится?

– Нет, таких предчувствий у меня не было. Я всегда верил в команду. Но когда в середине сезона появляются разговоры о том, что Манчини уходит, и их никто однозначно не опровергает, это влияет на атмосферу внутри коллектива. У игроков появляются всякие мысли… Хотя футболисты все равно должны играть и за себя в том числе. За себя, за команду, за свое будущее, за клуб. За попадание в Лигу чемпионов. Но, к сожалению, у них этого не получилось.

– В матче с «Локомотивом» «Зенит» вас совсем не убедил?

– На мой взгляд, «Локо» здорово начал встречу. А когда у хозяев не получилось забить в первой половине, видимо, сработал инстинкт самосохранения. В принципе, ничья для москвичей была не самым плохим вариантом. Но «Зенит» не воспользовался тем, что соперник сбавил атакующие обороты. У питерцев просто не хватило ресурсов, чтобы добавить, обострить. Я не могу вспомнить ни одного опасного момента у ворот железнодорожников. Это печально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (8)
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Garrincha58
1525773998
с таким руководством Зенит ждет не только 5 ,но и в скором будущем 10 место
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anatolich72
1525777311
У Газпрома не хватило ресурсов,смешно,воров и лентяев гоните от кормушки и все будет.
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кузнецов артем
1525784297
Просто пора перестройки пришла после Халка, Витселя, Данни. В руководстве лидера нету, который бы оставил человек 12 основыных(остальных игроков распродал бы, хоть по копейкам) в составе, а остальных доверил бы купить тренеру. В команде нету лидера, какого знать что твой капитан, капитанит 1 сезон и сваливает. С зимы говорят об уходе Манчини и не опровергаю эту информацию, Арги наверняка узнав это понимали что они уйдут вместе с ним. Попадание в еврокубки уже хорошо для такой "команды"
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woyser
1525789280
Это мягко сказано.
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val-berezko
1525792047
Когда эти функционеры поймут,что тренер это воспитатель,в том числе. А как можно воспитывать и о чем то говорить с российским игроком на итало-испанском языке? Теперь будем строить по итальянским проектам и критиковать новую "Смородскую".
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zigbert
1525798134
Конечно для Зенита было важно победить Локомотив, поднявшись в турнирной таблице и для самоутверждения. Оказалось что сделать это он не способен , еще более усугубив свое положение.
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Zeff
1525812439
Александр, Аршавин и сейчас лучший, а ты уже история.
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