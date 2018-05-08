«Атлетико» может купить Ди Марию, если продаст Гризманна в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может начать следующий сезон в чемпионате Испании, сообщает Cadena Ser.

В услугах аргентинского футболиста заинтересован «Атлетико». В этой связи французы предложили мадридскому клубу выкупить трансфер своего игрока. В Париже рассчитывают, что продажа Ди Марии позволит клубу соответствовать финансовому fair-play.

В «Атлетико» до принятия решения по Ди Марии ждут разрешения ситуации с продажей Антуана Гризманна в «Барселону».