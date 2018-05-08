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    «Атлетико» может купить Ди Марию, если продаст Гризманна в «Барселону»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может начать следующий сезон в чемпионате Испании, сообщает Cadena Ser.

    В услугах аргентинского футболиста заинтересован «Атлетико». В этой связи французы предложили мадридскому клубу выкупить трансфер своего игрока. В Париже рассчитывают, что продажа Ди Марии позволит клубу соответствовать финансовому fair-play.

    В «Атлетико» до принятия решения по Ди Марии ждут разрешения ситуации с продажей Антуана Гризманна в «Барселону».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 08:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 мая 2018, 11:24

      ди мария? хммм ! ну разве что только в помощь атаке ! И что будут надеятся на гамейро с костой?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 мая 2018, 09:53

      Не равноценная замена. Да и Диме уже 31 год пошёл. Интересно, во сколько его ПСЖ оценивает?

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