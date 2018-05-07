Прудников и Лескано сыграют в атаке «Анжи», впереди у «Ахмата» выйдут Митришев и Балай

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ахмата» на матч 29 тура РФПЛ.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Лескано.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

Поединок состоится в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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