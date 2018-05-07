Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прудников и Лескано сыграют в атаке «Анжи», впереди у «Ахмата» выйдут Митришев и Балай

    Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ахмата» на матч 29 тура РФПЛ.

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Лескано.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

    Поединок состоится в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 7 мая 2018, 20:21

      Болею за Ахмат, хочется чтобы Тосно получила шанс остаться в высшей лиге, тем более если они будут играть в Лиге Европы. Наверняка будут усилятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 7 мая 2018, 19:50

      Ничья.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 7 мая 2018, 19:52

      Ахмат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2018, 19:10

      мой внутренний голос ставит на Анжи

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11