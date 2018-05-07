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    Гюндоган пошутил над Зинченко: «Не знаете, где чинят трофеи? Для друга спрашиваю»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в шутливой форме прокомментировал случай, произошедший во время церемонии вручения «горожанам» чемпионского кубка.

    Напомним, в ходе торжества хавбек «Сити» Александр Зинченко случайно задел трофей, в результате чего он упал на траву.

    «Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Для друга спрашиваю», – написал Гюндоган на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    07.05.2018 15:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 мая 2018, 17:25

      Зачем его к такому трофею подпустили? Он же их никогда в руках не держал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > Бухбух 7 мая 2018, 19:33

      Так он его не держа грохнул)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 мая 2018, 16:37

      Хорошая шутка)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 7 мая 2018, 15:40

      Красиво падает и ленточки развеваются

      4
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