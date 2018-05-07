Гюндоган пошутил над Зинченко: «Не знаете, где чинят трофеи? Для друга спрашиваю»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в шутливой форме прокомментировал случай, произошедший во время церемонии вручения «горожанам» чемпионского кубка.

Напомним, в ходе торжества хавбек «Сити» Александр Зинченко случайно задел трофей, в результате чего он упал на траву.

«Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Для друга спрашиваю», – написал Гюндоган на своей странице в твиттере.

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