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  • Семин: «Миранчуки могут уйти из «Локомотива» при наличии серьезного предложения от большого клуба»

Семин: «Миранчуки могут уйти из «Локомотива» при наличии серьезного предложения от большого клуба»

7 мая 2018, 12:59
16

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб не будет удерживать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, если они захотят уйти.

«Если будет серьезное предложение, если это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут. Но это решение принимает сам игрок. Если игрок захочет уйти, то всегда уйдет. Если нет хорошего предложения, значит, от добра добра не ищут.

Алексею здесь комфортно, он играет в свое удовольствие, главное – растет. У него еще много недостатков, которые он должен закрыть», – сказал Семин в эфире передачи «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

В минувшем розыгрыше РФПЛ Алексей Миранчук записал в свой актив семь голов и четыре результативные передачи в 29 матчах. Его брат Антон провел 28 поединков, отметившись четырьмя мячами и семью голевыми передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (16)
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ZAITZEFF2011
1525687589
Хорошие футболисты которым есть к чему стремиться и расти.
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David_Fio
1525687779
Лига чемпионов впереди!
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serppion
1525690153
По-моему, братишки - самое яркое событие этого сезона.
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Опорник84
1525692232
Многие хотят что-бы большие клубы брали наших ребят, только вот эти самые клубы об этом не знают!
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piligrim1986
1525692737
чего не будет
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bolela_16
1525697284
Все зависит от налитого стакана?
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yorgenbarenz
1525699369
Рано им ещё,да и Палыча это резанёт.Ведь он их в люди вывел.
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кузнецов артем
1525699921
Проявят себя на Чм и сборная хорошо сыграет благодаря им то предложение не заставит себя
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zigbert
1525713679
Хорошей проверкой для них будет ЧМ2018.
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юрий николаевич
1525714256
"это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут. "..............как правило этот "большой" клуб это зенька, могильщик ВСЕХ молодых российских футболистов, можно вспомнить бухаровых рязанцевых новосельцевых и прочих позарившихся на ворованное бабло газдерьма и похеривших карьеру.
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