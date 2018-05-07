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    Семин: «Миранчуки могут уйти из «Локомотива» при наличии серьезного предложения от большого клуба»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб не будет удерживать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, если они захотят уйти.

    «Если будет серьезное предложение, если это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут. Но это решение принимает сам игрок. Если игрок захочет уйти, то всегда уйдет. Если нет хорошего предложения, значит, от добра добра не ищут.

    Алексею здесь комфортно, он играет в свое удовольствие, главное – растет. У него еще много недостатков, которые он должен закрыть», – сказал Семин в эфире передачи «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

    В минувшем розыгрыше РФПЛ Алексей Миранчук записал в свой актив семь голов и четыре результативные передачи в 29 матчах. Его брат Антон провел 28 поединков, отметившись четырьмя мячами и семью голевыми передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2018 12:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 7 мая 2018, 20:30

      "это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут. "..............как правило этот "большой" клуб это зенька, могильщик ВСЕХ молодых российских футболистов, можно вспомнить бухаровых рязанцевых новосельцевых и прочих позарившихся на ворованное бабло газдерьма и похеривших карьеру.

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 20:21

      Хорошей проверкой для них будет ЧМ2018.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 мая 2018, 16:32

      Проявят себя на Чм и сборная хорошо сыграет благодаря им то предложение не заставит себя

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 мая 2018, 16:22

      Рано им ещё,да и Палыча это резанёт.Ведь он их в люди вывел.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 мая 2018, 15:48

      Все зависит от налитого стакана?

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 мая 2018, 14:32

      чего не будет

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > piligrim1986 7 мая 2018, 15:52

      ты не огорчайся так сильно, в 2033 снова радоваться можно будет. Я правильно посчитал?

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Romantic2010 7 мая 2018, 16:12

      да причем тут это? реально посмотри - после аршавина все наелись, и наших не берут. Ни смолова, ни головина, хотя они постабильнее миранчуков.

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > piligrim1986 7 мая 2018, 19:33

      Так они и по старше Миранчуков...Братьям еще расти и расти. У Смолова потолок, Аршавин тоже на пике уезжал! Отыграют сезон в лиге чемпионов и в 19 году спокойно могут ехать. Если что то сверх фантастического не покажут на чемпионате мира, конечно. А то могут и осенью уже уехать ...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Romantic2010 8 мая 2018, 09:24

      дай Бог

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 мая 2018, 14:23

      Многие хотят что-бы большие клубы брали наших ребят, только вот эти самые клубы об этом не знают!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 мая 2018, 13:49

      По-моему, братишки - самое яркое событие этого сезона.

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 7 мая 2018, 13:09

      Лига чемпионов впереди!

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > David_Fio 7 мая 2018, 18:45

      Очень надеюсь, что Локомотив не на один сезон выстрелил и потух!
      Во-первых впереди действительно Лига Чемпионов и хотелось бы достойного представителя от РФ.
      Во-вторых в этом году хотя бы стало интересное противостояние Спартак-Локо)

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Евгений Агеев 7 мая 2018, 18:53

      Это противостояние далеко не определяющее сейчас, на рубеже тысячелетий это был матч сезона!

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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 7 мая 2018, 13:06

      Хорошие футболисты которым есть к чему стремиться и расти.

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