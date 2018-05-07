Семин: «Миранчуки могут уйти из «Локомотива» при наличии серьезного предложения от большого клуба»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб не будет удерживать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, если они захотят уйти.

«Если будет серьезное предложение, если это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут. Но это решение принимает сам игрок. Если игрок захочет уйти, то всегда уйдет. Если нет хорошего предложения, значит, от добра добра не ищут.

Алексею здесь комфортно, он играет в свое удовольствие, главное – растет. У него еще много недостатков, которые он должен закрыть», – сказал Семин в эфире передачи «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

В минувшем розыгрыше РФПЛ Алексей Миранчук записал в свой актив семь голов и четыре результативные передачи в 29 матчах. Его брат Антон провел 28 поединков, отметившись четырьмя мячами и семью голевыми передачами.