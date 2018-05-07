Коутиньо хочет видеть в «Барселоне» Джана

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассчитывает в следующем сезоне воссоединиться в каталонской команде со своим другом и бывшим партнером по «Ливерпулю» Эмре Джаном.

Бразилец готов стать связующим звеном между испанским клубом и немецким футболистом турецкого происхождения в организации переговоров. Ранее сообщалось, что Джан уже имеет договоренность с «Ювентусом» о пятилетнем контракте. После завершения текущего сезона полузащитник станет свободным агентом.