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    Коутиньо хочет видеть в «Барселоне» Джана

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассчитывает в следующем сезоне воссоединиться в каталонской команде со своим другом и бывшим партнером по «Ливерпулю» Эмре Джаном.

    Бразилец готов стать связующим звеном между испанским клубом и немецким футболистом турецкого происхождения в организации переговоров. Ранее сообщалось, что Джан уже имеет договоренность с «Ювентусом» о пятилетнем контракте. После завершения текущего сезона полузащитник станет свободным агентом.

    Источник: Don Balon

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    07.05.2018 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 мая 2018, 18:06

      Источник ни о чём, доверия нет. Джан в общем то Барсе не нужен, но раз бесплатно свободным агентом, то идея заманчивая.

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