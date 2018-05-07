«Зенит» заблокировал болельщика, поздравившего клуб с выходом в Лигу Европы

Это удивительно,но меня там заблокировали за меньшее. Я года 2-3 назад написал вопрос,мол почему так много рекламы вместо освещения футбольных событий. И меня без разговоров в пожизненный бан. Это самый **@нутый цензор. Там не то что критика не допускается,а вообще любое замечание,на любую тему. Надо этих долбанутых админов отстранить от должности. Никакой свободы слова
Официальный аккаунт «Зенита» в социальной сети «Вконтакте» заблокировал болельщика, который поздравил команду с выходом в Лигу Европы в следующем сезоне. «Зенит» за тур до окончания чемпионата России располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 50-ю очками в своем активе.
Ранее болельщики «Факела» поздравили свою команду с вылетом из ФНЛ.