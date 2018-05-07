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    «Зенит» заблокировал болельщика, поздравившего клуб с выходом в Лигу Европы

    Официальный аккаунт «Зенита» в социальной сети «Вконтакте» заблокировал болельщика, который поздравил команду с выходом в Лигу Европы в следующем сезоне. «Зенит» за тур до окончания чемпионата России располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 50-ю очками в своем активе.

    Ранее болельщики «Факела» поздравили свою команду с вылетом из ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2018 10:04
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 мая 2018, 21:06

      Это удивительно,но меня там заблокировали за меньшее. Я года 2-3 назад написал вопрос,мол почему так много рекламы вместо освещения футбольных событий. И меня без разговоров в пожизненный бан. Это самый **@нутый цензор. Там не то что критика не допускается,а вообще любое замечание,на любую тему. Надо этих долбанутых админов отстранить от должности. Никакой свободы слова

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 мая 2018, 18:33

      у меня большие сомнения, что это был болельщик Зенита...

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2018, 18:08

      позорники только этим занимаются..
      он ведь от души

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      McDuff 7 мая 2018, 16:25

      молодцы, обогнали Арсенал и Уфу в таблице

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 7 мая 2018, 16:12

      ахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 7 мая 2018, 15:27

      насрать

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 7 мая 2018, 15:26

      Когда Фурсенко вернулся, он говорил о победе в Лиге Европы, а в недалекой перспективе и Лиге чемпионов ( победа в РФПЛ считалась само собой разумеющейся)
      После полученного результата, человек, обладающий элементарной порядочностью и уважением к болельщикам, должен уйти в отставку...

      8
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Тазит 7 мая 2018, 17:49

      Порядок не про наших функционеров. Мутко провалил 3 крупных турнира по футболу, обосорался с допингом, и все равно сидит припеваючи.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 7 мая 2018, 15:23

      У команды нет игры, а еще оказывается и юмора нет. Вообщем полная .опа.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 7 мая 2018, 15:08

      ....скорее всего, васся, там сначала этот сайт тролили болелы других команд, поздравляли, прикалывались, васся, над зенитом...походу модератор не выдержал и стал мочить и чужих и своих, васся....там валидолу отправьте им мешок! надо спокойно реагировать, ни че страшного не случилось

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 7 мая 2018, 14:27

      Надо уважать мнение своего болельщика. А на критику реагировать достойно.

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