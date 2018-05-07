«Зенит» заблокировал болельщика, поздравившего клуб с выходом в Лигу Европы

Официальный аккаунт «Зенита» в социальной сети «Вконтакте» заблокировал болельщика, который поздравил команду с выходом в Лигу Европы в следующем сезоне. «Зенит» за тур до окончания чемпионата России располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 50-ю очками в своем активе.

Ранее болельщики «Факела» поздравили свою команду с вылетом из ФНЛ.