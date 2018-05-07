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    Вальверде удивлен ударом Серхи Роберто в лицо Марсело

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил напряженность, которая присутствует во всех Класико.

    «В этом матче было много спорных эпизодов, мне нужно посмотреть повторы, чтобы со всем разобраться. Хотя фол Серхи Роберто был странным. Я удивлен, что он ударил Марсело в лицо. Нужно внимательно посмотреть повтор этого момента.

    В Класико всегда будет напряженность. В сегодняшнем матче она была с первых минут. Любая команда стремится к победе в каждом матче», – заявил Вальверде после игры.

    Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом.

    Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

    Источник: Marca

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    07.05.2018 09:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 мая 2018, 18:44

      Хорошо что прием Зидана не повторил, и не укусил как Кусарез

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