Венгеру устроили коридор почета на последнем домашнем матче «Арсенала»

Накануне состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 5:0.

Эта встреча стала последней домашней для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Он покидает команду после завершения текущего сезона.

На «Эмирейтс» в этот день ему устроили коридор почета, в котором приняли участие футболисты двух команда, а также судейская бригада.