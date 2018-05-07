Венгеру устроили коридор почета на последнем домашнем матче «Арсенала»

Заслужил.
Накануне состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 5:0.
Эта встреча стала последней домашней для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Он покидает команду после завершения текущего сезона.
На «Эмирейтс» в этот день ему устроили коридор почета, в котором приняли участие футболисты двух команда, а также судейская бригада.
Матч с «Бернли» – последний домашний для Венгера в «Арсенале». Перед игрой Арсену устроили коридор почета. Здесь все: игроки, Шон Дайш, судьи. pic.twitter.com/bFDstOU5aR— Англия, Англия (@EnglandEngland) 6 мая 2018 г.