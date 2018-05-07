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    Венгеру устроили коридор почета на последнем домашнем матче «Арсенала»

    Накануне состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 5:0.

    Эта встреча стала последней домашней для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Он покидает команду после завершения текущего сезона.

    На «Эмирейтс» в этот день ему устроили коридор почета, в котором приняли участие футболисты двух команда, а также судейская бригада.

    Источник: Twitter

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    07.05.2018 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 7 мая 2018, 11:27

      Заслужил.

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Антибиотик111 7 мая 2018, 11:33

      отдохнуть дадут?)))))))

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