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    Каррера: «Хочу остаться и побеждать со «Спартаком»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается покидать столичный клуб до окончания действия своего контракта.

    «Я прочитал много статей в газетах, но правда такова: в «Спартаке» я чувствую себя как дома.

    У меня впереди еще год контракта, и я ХОЧУ остаться тренером и побеждать со «Спартаком», – написал Каррера в инстаграме.

    Напомним, ранее сообщалось о возможных переговорах Карреры с «Ювентусом». Итальянец работает в «Спартаке» с лета 2016 года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    07.05.2018 07:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 мая 2018, 17:26

      Уважаю Вас сеньор Массимо!Быстро развеял в пух и прах всю эту утятину!Ждём от Вас работы над ошибками и в дальнейшем удачных матчей !Как вариант поменяться местами с ЛОКО в следующем году! ;)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 7 мая 2018, 14:18

      Да мы только рады, Массимо! Оставайся с нами дальше.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 14:11

      Ответ не заставил себя ждать.Молодец Массимо.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 мая 2018, 13:44

      Дайте поработать мужику, он сделал Спам чемпионом, да в этом сезоны чемпионы мы, но ведь интрига жила почти до конца, если Кареру выгонят это будет свинство.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 мая 2018, 13:41

      сказал чтобы всем было понятно и ТОЧКА !!!!!!!! с такими тренерами не разбрасывают к ним надо идти на встречу и поддерживать

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 7 мая 2018, 12:35

      Уважуха

      4
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 7 мая 2018, 12:27

      это ответ всем желтушно-поносным газетенкам и журнашлюхам которые что могут рожать жаренные "утки".

      4
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 7 мая 2018, 12:09

      Если со Спартаком всё получается, то почему не остаться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 11:45

      молодец Массимо ответил всем желтушникам с их выдумками!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 мая 2018, 11:22

      Тренер хороший.Пришёлся ко двору.И очень вовремя.Возможно,у Спартака закончилась череда неудачных назначений на столь ответственный пост.

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