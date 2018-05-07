Каррера: «Хочу остаться и побеждать со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается покидать столичный клуб до окончания действия своего контракта.

«Я прочитал много статей в газетах, но правда такова: в «Спартаке» я чувствую себя как дома.

У меня впереди еще год контракта, и я ХОЧУ остаться тренером и побеждать со «Спартаком», – написал Каррера в инстаграме.

Напомним, ранее сообщалось о возможных переговорах Карреры с «Ювентусом». Итальянец работает в «Спартаке» с лета 2016 года.