Каррера: «Хочу остаться и побеждать со «Спартаком»

Уважаю Вас сеньор Массимо!Быстро развеял в пух и прах всю эту утятину!Ждём от Вас работы над ошибками и в дальнейшем удачных матчей !Как вариант поменяться местами с ЛОКО в следующем году! ;)
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается покидать столичный клуб до окончания действия своего контракта.
«Я прочитал много статей в газетах, но правда такова: в «Спартаке» я чувствую себя как дома.
У меня впереди еще год контракта, и я ХОЧУ остаться тренером и побеждать со «Спартаком», – написал Каррера в инстаграме.
Напомним, ранее сообщалось о возможных переговорах Карреры с «Ювентусом». Итальянец работает в «Спартаке» с лета 2016 года.