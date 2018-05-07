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    Рамос: «Месси в перерыве оказал давление на арбитра»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос обвинил Лионеля Месси в давлении на судейскую бригаду во главе с Алехандро Эрнандесом в перерыве матча с «Барселоной».

    «Месси в перерыве оказал давление на арбитра. Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, если бы этого не случилось.

    Это футбол, все должно остаться на поле. До тех пор, пока это не перейдет определенные рамки, можно спокойно относиться к этому», – сказал Рамос.

    Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

    Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

    Источник: Marca

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    07.05.2018 06:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 7 мая 2018, 11:41

      Ой, кто бы говорил)) Ахаххахххааа. Серега молчи... Не смеши людей. Ты первый бежишь как только какой то или спорный момент))

      4
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      Рейтинг: +1052

      mig28 7 мая 2018, 11:05

      Проигрывать нужно уметь...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 7 мая 2018, 10:53

      Рамос провокатор и самый грязный игрок.

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 мая 2018, 09:33

      Месси надовил и поэтому рамос тебя не удалили... контра атаку сорвал эт 100% желтая любом матче... эх месси зачем ты так иза тебя бэйла и рамоса не удалили

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 мая 2018, 09:25

      тебе ли рамос об этом говорить ! ты вчера наиграл как минимум на красную !

      6
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 7 мая 2018, 09:18

      Смешно слышать это от человеконенавистника Рамоса. Команда нытиков и провокаторов, которым всё постоянно прощается судьями - жалуется!!! За удар Бэйла шипами сзади - надо пожизненно дисквалифицировать. Реал - подловатая по своей натуре команда и подбирает с таким же характером игроков.

      4
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      Рейтинг: +906

      Football06 7 мая 2018, 08:21

      А до матча Рамос и Реал оказали давление, ведь не справлялись с Барсой в равных составах

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 мая 2018, 07:56

      Кто бы говорил.Гнида и провокатор Сирожа, вечно бьющий из-под тишка. С его очередной подлости анти футбол и начался.Заткнулся бы уже и радовался что не удалили в очередной игре.
      пы.сы.Забыл уже гнус, как дисквалифицированный бегал в подтрибунных помещениях провоцируя игроков Ювентуса после игры в Мадриде.

      6
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 7 мая 2018, 07:51

      Рамос и здесь "отличился",поскудник((

      5
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 мая 2018, 07:29

      Грубейшие ошибки были и в одну и в другую сторону. Так что не..р плакаться...

      5
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