Рамос: «Месси в перерыве оказал давление на арбитра»

Защитник «Реала» Серхио Рамос обвинил Лионеля Месси в давлении на судейскую бригаду во главе с Алехандро Эрнандесом в перерыве матча с «Барселоной».

«Месси в перерыве оказал давление на арбитра. Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, если бы этого не случилось.

Это футбол, все должно остаться на поле. До тех пор, пока это не перейдет определенные рамки, можно спокойно относиться к этому», – сказал Рамос.

Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

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