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Рамос: «Месси в перерыве оказал давление на арбитра»

7 мая 2018, 06:57
10

Защитник «Реала» Серхио Рамос обвинил Лионеля Месси в давлении на судейскую бригаду во главе с Алехандро Эрнандесом в перерыве матча с «Барселоной».

«Месси в перерыве оказал давление на арбитра. Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, если бы этого не случилось.

Это футбол, все должно остаться на поле. До тех пор, пока это не перейдет определенные рамки, можно спокойно относиться к этому», – сказал Рамос.

Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио Месси Лионель Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Комментарии (10)
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АртурZaСМ
1525667374
Грубейшие ошибки были и в одну и в другую сторону. Так что не..р плакаться...
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ВетеR
1525668698
Рамос и здесь "отличился",поскудник((
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Патронташ
1525668984
Кто бы говорил.Гнида и провокатор Сирожа, вечно бьющий из-под тишка. С его очередной подлости анти футбол и начался.Заткнулся бы уже и радовался что не удалили в очередной игре. пы.сы.Забыл уже гнус, как дисквалифицированный бегал в подтрибунных помещениях провоцируя игроков Ювентуса после игры в Мадриде.
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Football06
1525670510
А до матча Рамос и Реал оказали давление, ведь не справлялись с Барсой в равных составах
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Алексей новый
1525673895
Смешно слышать это от человеконенавистника Рамоса. Команда нытиков и провокаторов, которым всё постоянно прощается судьями - жалуется!!! За удар Бэйла шипами сзади - надо пожизненно дисквалифицировать. Реал - подловатая по своей натуре команда и подбирает с таким же характером игроков.
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dinar7777dinar
1525674336
тебе ли рамос об этом говорить ! ты вчера наиграл как минимум на красную !
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de bruyne
1525674786
Месси надовил и поэтому рамос тебя не удалили... контра атаку сорвал эт 100% желтая любом матче... эх месси зачем ты так иза тебя бэйла и рамоса не удалили
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Александр52
1525679587
Рамос провокатор и самый грязный игрок.
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mig28
1525680329
Проигрывать нужно уметь...
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Jenea83
1525682479
Ой, кто бы говорил)) Ахаххахххааа. Серега молчи... Не смеши людей. Ты первый бежишь как только какой то или спорный момент))
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