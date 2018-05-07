Рамос: «Месси в перерыве оказал давление на арбитра»

Ой, кто бы говорил)) Ахаххахххааа. Серега молчи... Не смеши людей. Ты первый бежишь как только какой то или спорный момент))
Защитник «Реала» Серхио Рамос обвинил Лионеля Месси в давлении на судейскую бригаду во главе с Алехандро Эрнандесом в перерыве матча с «Барселоной».
«Месси в перерыве оказал давление на арбитра. Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, если бы этого не случилось.
Это футбол, все должно остаться на поле. До тех пор, пока это не перейдет определенные рамки, можно спокойно относиться к этому», – сказал Рамос.
Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.
Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи