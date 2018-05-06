«Валенсия» гарантировала себе участие в Лиге чемпионов

В Испании определились четыре команды, которые будут выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Страну на турнире будут представлять «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия». Последний клуб гарантировал себе четвертое место в Примере после того, как «Бетис» потерпел поражение от «Атлетика» (0:2).

Напомним, что последний раз «Валенсия» участвовала в Лиге чемпионов в сезоне-2015-16