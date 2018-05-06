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    «Валенсия» гарантировала себе участие в Лиге чемпионов

    В Испании определились четыре команды, которые будут выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Страну на турнире будут представлять «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия». Последний клуб гарантировал себе четвертое место в Примере после того, как «Бетис» потерпел поражение от «Атлетика» (0:2).

    Напомним, что последний раз «Валенсия» участвовала в Лиге чемпионов в сезоне-2015-16

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 09:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +617

      nelez 6 мая 2018, 19:57

      В Ла Лиге почти все ясно. Чемпион обявлен , кто идут в ЛЧ ясно , кто покидает Ла Лигу ясно. Осталось только выяснить кто поедет в евролигу и все.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 мая 2018, 16:09

      Великолепная игра в начале и спад где-то с января.....двоякое какое-то впечатление от них в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 мая 2018, 10:40

      заслужили, хотя в концовке слегка притормозили.

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