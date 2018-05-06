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    Антон Миранчук: «Самогон, как Глушаков, пить точно не будем»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:0).

    Напомним, что железнодорожники благодаря победе над петербуржцами завоевали чемпионсикий титул.

    «Гол Эдера на 87-й минуте – это что-то, но я верил до конца. Он забивал решающий мяч на чемпионате Европы, а теперь вот и в РФПЛ! Кто бы что ни говорил про него, а я всегда знал, что Эдер нужен команде и еще нам поможет.

    Самогон, как был у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберемся командой. Хотя, может, Юрий Павлович поставит тренировку на завтра… В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!» – сказал Миранчук.

    Источник: RT

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    06.05.2018 01:16
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 мая 2018, 12:23

      Правильно. Если Тарасов без самогона спартачам лещей раздает, то выпимши ваще из Интаграмма не вылезет((

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 6 мая 2018, 11:03

      самогон для челяди, бояре шотами и кальяном развлекаются :)

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 10:27

      И сервант, как у глушакова не ставь))

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 мая 2018, 08:40

      Зря

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 6 мая 2018, 08:19

      - Антон, Вы что Глушакову НАЛИВАЛИ???..., вот именно!...Даже если и наливали, то подобные высказывания от Вас - мягко говоря, просто не этичны!...лично я против Вас ничего не имею, но впредь вы для меня - человек с прописной буквы!

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      Рейтинг: +52

      Локо1985 > кеша_КБ 9 мая 2018, 14:11

      Я думаю, что журналист спросил, он и ответил. (Надеюсь) =)

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Локо1985 9 мая 2018, 15:40

      - Вы о чём?, о "журналистике" ???...журналисты от бога - это : Каверзнев, Артём Боровик и отец, Листьев, Политковская...,а Ваши кто?, от лукавого????????????????

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 мая 2018, 07:17

      самогон - самое мужицкое бухло...тот же вискарь,если правильно сваренный....)) шампусиком вчера ведь всё равно дело не закончилось...

      4
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 мая 2018, 06:55

      По кальяну)))

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 мая 2018, 06:15

      Под..бнул конечно)))

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      Рейтинг: +6913

      батог 6 мая 2018, 05:55

      Вы больше по "Абсолютам" спецы?

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 мая 2018, 05:28

      Не в защиту Глушакова. Но уже вся страна посмотрела репортажи с отмечанием вами победы, когда у 90% команды, глазки стеклянные - в кучку.(
      А чемпионат-то не закончен еще....

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