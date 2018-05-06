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  • Антон Миранчук: «Самогон, как Глушаков, пить точно не будем»

Антон Миранчук: «Самогон, как Глушаков, пить точно не будем»

6 мая 2018, 01:16
16

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:0).

Напомним, что железнодорожники благодаря победе над петербуржцами завоевали чемпионсикий титул.

«Гол Эдера на 87-й минуте – это что-то, но я верил до конца. Он забивал решающий мяч на чемпионате Европы, а теперь вот и в РФПЛ! Кто бы что ни говорил про него, а я всегда знал, что Эдер нужен команде и еще нам поможет.

Самогон, как был у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберемся командой. Хотя, может, Юрий Павлович поставит тренировку на завтра… В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!» – сказал Миранчук.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Локомотив Глушаков Денис Миранчук Антон
Комментарии (16)
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serppion
1525559311
Чё, Дениска пришел поздравить со своим пойлом?
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DeutschlandUberAlles
1525560622
И правильно.
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nbv
1525570945
Конечно, вам подуше кальян покурить. Сегодня московские клубы будут гудеть всю ночь, Тарасов , Денисов и Миранчуки в отрыв идут.
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geroin161
1525573735
Не в защиту Глушакова. Но уже вся страна посмотрела репортажи с отмечанием вами победы, когда у 90% команды, глазки стеклянные - в кучку.( А чемпионат-то не закончен еще....
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батог
1525575304
Вы больше по "Абсолютам" спецы?
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Сармат Ростов
1525578948
По кальяну)))
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SPACE TRUCKIN
1525580257
самогон - самое мужицкое бухло...тот же вискарь,если правильно сваренный....)) шампусиком вчера ведь всё равно дело не закончилось...
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кеша_КБ
1525583986
- Антон, Вы что Глушакову НАЛИВАЛИ???..., вот именно!...Даже если и наливали, то подобные высказывания от Вас - мягко говоря, просто не этичны!...лично я против Вас ничего не имею, но впредь вы для меня - человек с прописной буквы!
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Ще Гевара
1525585247
Зря
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Федя Кабак
1525591645
И сервант, как у глушакова не ставь))
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