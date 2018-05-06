Антон Миранчук: «Самогон, как Глушаков, пить точно не будем»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:0).

Напомним, что железнодорожники благодаря победе над петербуржцами завоевали чемпионсикий титул.

«Гол Эдера на 87-й минуте – это что-то, но я верил до конца. Он забивал решающий мяч на чемпионате Европы, а теперь вот и в РФПЛ! Кто бы что ни говорил про него, а я всегда знал, что Эдер нужен команде и еще нам поможет.

Самогон, как был у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберемся командой. Хотя, может, Юрий Павлович поставит тренировку на завтра… В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!» – сказал Миранчук.