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    Фарфан: «Этот момент невозможно с чем-то сравнить»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан подвел итоги домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом», в котором московская команда выиграла со счетом 1:0 и завоевала золотые медали чемпионата России.

    «Одна из самых сложных побед в жизни. Очень помогала публика.

    Это невозможно с чем-то сравнить. Такие моменты всегда единичные», – сказал Фарфан в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 6 мая 2018, 07:29

      Форлан молодцом себя показал. И болелы, и Шпалыч довольны. Теперь в ЛЧ надо постараться из группы выйти

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 5 мая 2018, 22:23

      Респект.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 19:59

      Францию обыграешь на ЧМ - будет с чем сравнить.

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