Фарфан: «Этот момент невозможно с чем-то сравнить»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан подвел итоги домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом», в котором московская команда выиграла со счетом 1:0 и завоевала золотые медали чемпионата России.

«Одна из самых сложных побед в жизни. Очень помогала публика.

Это невозможно с чем-то сравнить. Такие моменты всегда единичные», – сказал Фарфан в эфире телеканала «Наш футбол».

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво