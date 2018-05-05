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  • Ташаев: «Динамо» свои задачи выполнило. Теперь верим, что можем обыграть «Спартак»

Ташаев: «Динамо» свои задачи выполнило. Теперь верим, что можем обыграть «Спартак»

5 мая 2018, 17:09
15

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев после победы над «Тосно» (2:1) в матче 29 тура РФПЛ заявил, что команда находится в хорошем настроении и способна обыграть «Спартак» в заключительном поединке сезона.

Напомним, набрав три очка во встрече с тосненцами, бело-голубые гарантировали себе сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон.

«Очень важная победа, забрали свои очки. Гарантировали себе непопадание в стыки. Важнейшая победа для нас. Верим, что можем обыграть «Спартак». У нас будет хороший, позитивный фон. Свои задачи мы выполнили. Надеюсь, что покажем хорошую игру против «Спартака».

Слухи по поводу своего будущего не комментирую, я игрок «Динамо» сейчас», – сказал Ташаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (15)
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insider_retro
1525531042
Ну, на одном настроении у Спартака, пожалуй, не выиграть... Позитивный фон и надежды - это хорошо, но Спартак решил не все задачи и будет крайне мотивирован!..
Ответить
вместе с ЦСКА
1525536136
40 на 60 шансы..но из принципа и для самоутверждения Динамо побеждайте!
Ответить
AlfavitЪ
1525536418
Перед сезоном хотели быть выше Спартака. Верх с низом попутали?
Ответить
Ахимас Вельде
1525536693
Скоро увидим.
Ответить
Дави гниду
1525537040
Достойные задачи.
Ответить
vladimir-7
1525539875
Динамо должно выиграть у Спартака и рассчитаться с ним за прошлый год, когда из-за Спартака оказалось в ФНЛ. Долг платежом красен.
Ответить
zigbert
1525544346
Игра покажет ,кто сильней.
Ответить
ДСА
1525584492
Теперь Амкару не позавидуешь.
Ответить
alex1951
1525590803
Когда то ,давным-давно , Спартак-Динамо было гвоздем сезона, Шухер тот еще стоял, Яшин,Численко,Гусаров ,Маслов и др У Спартака Хусаинов ,Маслаченко, Крутиков и др. Борьба за медали из года в год,аншлаги! Сегодня время другое ,нет чистых спартачей,как и динамовцев.... Да и цели разные....А так желаю красивой игры и победы...ну ,понятно,динамовцам..
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Мортус
1525625072
Что-то я неДопонял. Если все команды ниже Динамо в последнем туре выигрывают, а Динамо проигрывает спартаку, то при равенстве очков по количеству побед амкар и ростов будут выше. Или нет?
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