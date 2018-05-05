Ташаев: «Динамо» свои задачи выполнило. Теперь верим, что можем обыграть «Спартак»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев после победы над «Тосно» (2:1) в матче 29 тура РФПЛ заявил, что команда находится в хорошем настроении и способна обыграть «Спартак» в заключительном поединке сезона.

Напомним, набрав три очка во встрече с тосненцами, бело-голубые гарантировали себе сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон.

«Очень важная победа, забрали свои очки. Гарантировали себе непопадание в стыки. Важнейшая победа для нас. Верим, что можем обыграть «Спартак». У нас будет хороший, позитивный фон. Свои задачи мы выполнили. Надеюсь, что покажем хорошую игру против «Спартака».

Слухи по поводу своего будущего не комментирую, я игрок «Динамо» сейчас», – сказал Ташаев.