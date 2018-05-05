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    Ташаев: «Динамо» свои задачи выполнило. Теперь верим, что можем обыграть «Спартак»

    Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев после победы над «Тосно» (2:1) в матче 29 тура РФПЛ заявил, что команда находится в хорошем настроении и способна обыграть «Спартак» в заключительном поединке сезона.

    Напомним, набрав три очка во встрече с тосненцами, бело-голубые гарантировали себе сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон.

    «Очень важная победа, забрали свои очки. Гарантировали себе непопадание в стыки. Важнейшая победа для нас. Верим, что можем обыграть «Спартак». У нас будет хороший, позитивный фон. Свои задачи мы выполнили. Надеюсь, что покажем хорошую игру против «Спартака».

    Слухи по поводу своего будущего не комментирую, я игрок «Динамо» сейчас», – сказал Ташаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2018 17:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +294

      Мортус 6 мая 2018, 19:44

      Что-то я неДопонял. Если все команды ниже Динамо в последнем туре выигрывают, а Динамо проигрывает спартаку, то при равенстве очков по количеству побед амкар и ростов будут выше. Или нет?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Мортус 7 мая 2018, 09:47

      по очным встречам Динамо и Ростов, и Амкар обходит.

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 6 мая 2018, 10:13

      Когда то ,давным-давно , Спартак-Динамо было гвоздем сезона,
      Шухер тот еще стоял,
      Яшин,Численко,Гусаров ,Маслов и др
      У Спартака Хусаинов ,Маслаченко, Крутиков и др.
      Борьба за медали из года в год,аншлаги!
      Сегодня время другое ,нет чистых спартачей,как и динамовцев....
      Да и цели разные....А так желаю красивой игры и победы...ну ,понятно,динамовцам..

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 мая 2018, 08:28

      Теперь Амкару не позавидуешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 21:19

      Игра покажет ,кто сильней.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 мая 2018, 20:04

      Динамо должно выиграть у Спартака и рассчитаться с ним за прошлый
      год, когда из-за Спартака оказалось в ФНЛ. Долг платежом красен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Дави гниду 5 мая 2018, 19:17

      Достойные задачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 5 мая 2018, 19:11

      Скоро увидим.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 5 мая 2018, 19:06

      Перед сезоном хотели быть выше Спартака. Верх с низом попутали?

      7
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 мая 2018, 19:02

      40 на 60 шансы..но из принципа и для самоутверждения Динамо побеждайте!

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 17:37

      Ну, на одном настроении у Спартака, пожалуй, не выиграть...
      Позитивный фон и надежды - это хорошо, но Спартак решил не все задачи и будет крайне мотивирован!..

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