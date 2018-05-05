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    Полетанович и Рикардиньо выйдут впереди у «Тосно», в атаке «Динамо» сыграют Луценко и Панченко

    «Тосно» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 29 тура РФПЛ.

    «Тосно»: Юрченко, Сухарев, Мьюшкович, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Мирзов, Нуну Роша, Полетанович, Рикардиньо.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Тетте, Панченко, Черных, Луценко.

    Встреча состоится в «Санкт-Петербурге» на стадионе «Петровский» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    05.05.2018 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +988

      опус 2 5 мая 2018, 14:40

      Не хочу Тосно в РПФЛ на следующий сезон ,только из за Орлова Слушать его невозможно !

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 5 мая 2018, 13:28

      К стати, а где Марков? Ну тот.., который приходил в Динамо, что бы играть и забивать...

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 13:03

      У Тосно есть шанс отодвинуть неизбежное...
      А Динамо находится в группе команд, где каждые набранные очки могут дать движение вверх!.. Грызня (в хорошем смысле слова) обеспечена!!..))

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