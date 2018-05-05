Полетанович и Рикардиньо выйдут впереди у «Тосно», в атаке «Динамо» сыграют Луценко и Панченко

Не хочу Тосно в РПФЛ на следующий сезон ,только из за Орлова Слушать его невозможно !
«Тосно» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 29 тура РФПЛ.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Мьюшкович, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Мирзов, Нуну Роша, Полетанович, Рикардиньо.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Тетте, Панченко, Черных, Луценко.
Встреча состоится в «Санкт-Петербурге» на стадионе «Петровский» и начнется в 14:00 по московскому времени.
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