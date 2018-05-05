Петров: «СКА-Хабаровск» захочет на прощание хлопнуть дверью, поэтому нам просто не будет»

Футболист «Краснодара» Сергей Петров поделился ожиданиями от матча 29 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Игрок не прогнозирует легкой встречи.

– «СКА-Хабаровск» уже потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиге. Это упрощает задачу «Краснодара»?

– Не думаю, что упрощает. Для хабаровчан это будет заключительная домашняя игра в Премьер-Лиге, и я уверен, что они постараются напоследок порадовать своих болельщиков. Так что, думаю, матч для нас будет очень тяжелым.