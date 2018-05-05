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    Петров: «СКА-Хабаровск» захочет на прощание хлопнуть дверью, поэтому нам просто не будет»

    Футболист «Краснодара» Сергей Петров поделился ожиданиями от матча 29 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Игрок не прогнозирует легкой встречи.

    – «СКА-Хабаровск» уже потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиге. Это упрощает задачу «Краснодара»?

    – Не думаю, что упрощает. Для хабаровчан это будет заключительная домашняя игра в Премьер-Лиге, и я уверен, что они постараются напоследок порадовать своих болельщиков. Так что, думаю, матч для нас будет очень тяжелым.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    05.05.2018 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 мая 2018, 11:40

      только там футболисты собраны уровня пердива. Только Довбня сильный вратарь

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 5 мая 2018, 11:18

      Да мы уже привыкли,как команды занимающие последние места "имеют"лидеров!

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