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    Геркус: «Семин говорил о пятой колонне? Это все уже в прошлом»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

    «Мы посчитали, что в данной ситуации будет правильным еще раз выразить полное доверие главному тренеру. В плане сроков новое соглашение полностью повторяет предыдущее. Что касается поставленных задач, то обе стороны сформировали их вместе в процессе диалога. Мы быстро пришли к пониманию по всем ключевым вопросам.

    Предложение контракта главному тренеру – прерогатива президента клуба. Для данного шага собирать совет директоров не потребовалось.

    Слова Семина о «пятой колонне»? Сейчас это все уже в прошлом. Мы живем настоящим, в котором клуб и главный тренер подписали новый контракт. Теперь все мы можем сосредоточиться на завтрашней игре с «Зенитом» – все мысли теперь только об этом», – сказал Геркус.

    Семин: «Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал работать в «Локомотиве»

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 00:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 5 мая 2018, 10:22

      Лукавит Геркус...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 мая 2018, 08:04

      Пятая колонна -это не личная неприязнь или мелкая ссора.Пятая колонна не ушла в прошлое за несколько дней после озвучки (Никого не уволили с Локо). Пятая колонна-это врагами из вне вскормленное образование на территории твоей страны(В нашем случае-клуб Локомотив).Так кто внедрил в Локо вредителей?Герпес одно время "трудился" в Зените,но это уже высший пилотаж-строить подлые комбинации из-за футбола.Хотя,чем чёрт не шутит?Олигархам плевать на народ и страну временного проживания,могут и так развлекаться....

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 мая 2018, 00:09

      Но почему это было? Может объяснишься?

      2
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