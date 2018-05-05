Геркус: «Семин говорил о пятой колонне? Это все уже в прошлом»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Мы посчитали, что в данной ситуации будет правильным еще раз выразить полное доверие главному тренеру. В плане сроков новое соглашение полностью повторяет предыдущее. Что касается поставленных задач, то обе стороны сформировали их вместе в процессе диалога. Мы быстро пришли к пониманию по всем ключевым вопросам.

Предложение контракта главному тренеру – прерогатива президента клуба. Для данного шага собирать совет директоров не потребовалось.

Слова Семина о «пятой колонне»? Сейчас это все уже в прошлом. Мы живем настоящим, в котором клуб и главный тренер подписали новый контракт. Теперь все мы можем сосредоточиться на завтрашней игре с «Зенитом» – все мысли теперь только об этом», – сказал Геркус.

Семин: «Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал работать в «Локомотиве»