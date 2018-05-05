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  • Геркус: «Семин говорил о пятой колонне? Это все уже в прошлом»

Геркус: «Семин говорил о пятой колонне? Это все уже в прошлом»

5 мая 2018, 00:02
3

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Мы посчитали, что в данной ситуации будет правильным еще раз выразить полное доверие главному тренеру. В плане сроков новое соглашение полностью повторяет предыдущее. Что касается поставленных задач, то обе стороны сформировали их вместе в процессе диалога. Мы быстро пришли к пониманию по всем ключевым вопросам.

Предложение контракта главному тренеру – прерогатива президента клуба. Для данного шага собирать совет директоров не потребовалось.

Слова Семина о «пятой колонне»? Сейчас это все уже в прошлом. Мы живем настоящим, в котором клуб и главный тренер подписали новый контракт. Теперь все мы можем сосредоточиться на завтрашней игре с «Зенитом» – все мысли теперь только об этом», – сказал Геркус.

Семин: «Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал работать в «Локомотиве»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1525468174
Но почему это было? Может объяснишься?
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yorgenbarenz
1525496689
Пятая колонна -это не личная неприязнь или мелкая ссора.Пятая колонна не ушла в прошлое за несколько дней после озвучки (Никого не уволили с Локо). Пятая колонна-это врагами из вне вскормленное образование на территории твоей страны(В нашем случае-клуб Локомотив).Так кто внедрил в Локо вредителей?Герпес одно время "трудился" в Зените,но это уже высший пилотаж-строить подлые комбинации из-за футбола.Хотя,чем чёрт не шутит?Олигархам плевать на народ и страну временного проживания,могут и так развлекаться....
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Нас Много
1525504923
Лукавит Геркус...
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