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  • Краневиттер: «Зенит» и его болельщики заслужили попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне»

Краневиттер: «Зенит» и его болельщики заслужили попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне»

4 мая 2018, 21:39
22

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива».

– Представляете, с каким настроем выйдет на субботний матч «Локомотив»?

– Будьте уверены, наш настрой будет еще сильнее – нам необходима победа для борьбы за Лигу чемпионов, и мы отдадим все для ее достижения.

– В чем причина лидерства «Локомотива»?

– Ему удалось пройти чемпионат ровно, без спадов – то, чего не смогли сделать мы. Но жаловаться нечего, надо одерживать две победы, потому что «Зенит» и его болельщики заслужили встречу с Лигой чемпионов в следующем сезоне.

– В первом круге «Зенит» дома уступил «Локо» 0:3. Важно по-спортивному отомстить в Черкизове?

– Тот счет был совсем не по игре – они забили три мяча в контратаках, хотя преимуществом весь матч владели мы. В субботу будет совершенно другая игра – слишком много стоит на кону.

Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет завтра, 5 мая, в Москве. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (22)
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BuenosArgentina
1525459614
Ну дык покажите алкоголику что вы можете завтра
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Zubo
1525459715
Нужно бегать быстрее, чтоб когда бежишь, алкашей в техзоне ветром сдувало
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lordmrv
1525460529
Ни когда не думал что это скажу - но... победы вам завтра.
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Полная Канистра
1525460605
КранВинтель насмешил /тот счёт не по игре/ вот лошара
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polt
1525462266
Чем Зенит заслужил? Своей бестолковой беготней по полю без забитых голов?
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Путник 13
1525462669
Спартак и ЦСКА заслужили ...Зенит к сожалению нет ..и это по факту..
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Павелий
1525469034
Болельщики - возможно. Наглые, ленивые аргентинские миллионеры - точно нет.
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Zeff
1525472764
Вы бездельники и лоботрясы. Вы должны были стать чемпионами ещё за 10 туров до окончания первенства. Вместо этого Вы, после 1-го круга вдруг, во главе с Манчини, превратились в стадо психбольных баранов. Веры в Вас больше нет.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525494695
....зачем? что бы потом опять вылететь на начальной стадии от какого нибудь аугсбурга?
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OfaZavr
1525501128
ну глянем на ваш настрой и старания)
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