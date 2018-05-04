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    Краневиттер: «Зенит» и его болельщики заслужили попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива».

    – Представляете, с каким настроем выйдет на субботний матч «Локомотив»?

    – Будьте уверены, наш настрой будет еще сильнее – нам необходима победа для борьбы за Лигу чемпионов, и мы отдадим все для ее достижения.

    – В чем причина лидерства «Локомотива»?

    – Ему удалось пройти чемпионат ровно, без спадов – то, чего не смогли сделать мы. Но жаловаться нечего, надо одерживать две победы, потому что «Зенит» и его болельщики заслужили встречу с Лигой чемпионов в следующем сезоне.

    – В первом круге «Зенит» дома уступил «Локо» 0:3. Важно по-спортивному отомстить в Черкизове?

    – Тот счет был совсем не по игре – они забили три мяча в контратаках, хотя преимуществом весь матч владели мы. В субботу будет совершенно другая игра – слишком много стоит на кону.

    Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет завтра, 5 мая, в Москве. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2018 21:39
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 09:18

      ну глянем на ваш настрой и старания)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 08:23

      Это покажет концовка чемпионата.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 мая 2018, 07:31

      ....зачем? что бы потом опять вылететь на начальной стадии от какого нибудь аугсбурга?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 мая 2018, 06:45

      можно одних болельщиков?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 мая 2018, 01:26

      Вы бездельники и лоботрясы. Вы должны были стать чемпионами ещё за 10 туров до окончания первенства. Вместо этого Вы, после 1-го круга
      вдруг, во главе с Манчини, превратились в стадо психбольных баранов.
      Веры в Вас больше нет.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Zeff 5 мая 2018, 04:56

      Целиком и полностью поддерживаю ваш комментарий.

      2
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 5 мая 2018, 00:23

      Болельщики - возможно. Наглые, ленивые аргентинские миллионеры - точно нет.

      4
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      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Павелий 5 мая 2018, 00:44

      Аргентинские еще может быть и заслужили, но Российские точно нет!

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 5 мая 2018, 00:05

      Интересно каким местом заслужили, чушь несёт.

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 мая 2018, 00:03

      ...ну докажите...верил,но вера моя на исходе...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 4 мая 2018, 22:50

      Тока виликий клупп может участвоватать !!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 мая 2018, 22:42

      Блин,а о чем,28 туров думали???

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