Краневиттер: «Зенит» и его болельщики заслужили попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива».

– Представляете, с каким настроем выйдет на субботний матч «Локомотив»?

– Будьте уверены, наш настрой будет еще сильнее – нам необходима победа для борьбы за Лигу чемпионов, и мы отдадим все для ее достижения.

– В чем причина лидерства «Локомотива»?

– Ему удалось пройти чемпионат ровно, без спадов – то, чего не смогли сделать мы. Но жаловаться нечего, надо одерживать две победы, потому что «Зенит» и его болельщики заслужили встречу с Лигой чемпионов в следующем сезоне.

– В первом круге «Зенит» дома уступил «Локо» 0:3. Важно по-спортивному отомстить в Черкизове?

– Тот счет был совсем не по игре – они забили три мяча в контратаках, хотя преимуществом весь матч владели мы. В субботу будет совершенно другая игра – слишком много стоит на кону.

Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет завтра, 5 мая, в Москве. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.