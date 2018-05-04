УЕФА дисквалифицировал Симеоне на четыре матча. Он пропустит финал Лиги Европы 

УЕФА принял решение дисквалифицировать главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне за оскорбления арбитра в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Арсенала» (1:1).

УЕФА дисквалифицировал Симеоне на четыре матча (включая ответный матч 1/2 финала ЛЕ против «Арсенала», который состоялся в четверг). Таким образом, Симеоне осталось пропустить три игры, в том числе финал турнира.

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе. «Атлетико» сыграет с «Марселем».