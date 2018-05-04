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    УЕФА дисквалифицировал Симеоне на четыре матча. Он пропустит финал Лиги Европы 

    УЕФА принял решение дисквалифицировать главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне за оскорбления арбитра в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Арсенала» (1:1).

    УЕФА дисквалифицировал Симеоне на четыре матча (включая ответный матч 1/2 финала ЛЕ против «Арсенала», который состоялся в четверг). Таким образом, Симеоне осталось пропустить три игры, в том числе финал турнира.

    Финал Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе. «Атлетико» сыграет с «Марселем».

    Источник: УЕФА

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    04.05.2018 20:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 09:13

      не смилостивились к Диего и наказали по полной, жаль в финале и без тренера на скамейке будет команда.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 мая 2018, 23:16

      Ну вот и зачем?Финал есть Финал.Буду очень рад, если Дон Диего и с трибуны завоюет трофей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 мая 2018, 22:29

      Ну и правильно,ум и разум потерял,вот и пусть подумает кто на поле хозяин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 4 мая 2018, 21:52

      нелогичное решение,справедливости ничуть,лучше бы на бабки развели большие...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 21:45

      Придется руководить командой с трибуны.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 мая 2018, 21:03

      ну ладно хоть не всю команду дисквалифицировали,мне показалось что кто то очень хотел Арсенал в финале.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 4 мая 2018, 20:58

      Решение принято и оно, конечно, обоснованно...
      Но как-то тянет от него идиотизмом в худших традициях дурачизма!..
      В финале команда без тренера... Ум за разум заходит от этой цивилизации...

      7
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 4 мая 2018, 20:56

      Бургос справится, не сомневаюсь.

      3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 4 мая 2018, 20:56

      Слишком суровое наказание, переборщили засранцы.

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 20:49

      Это только мобилизует "Атлетико", который без проблем обыграет "Марсель".

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Бухбух 4 мая 2018, 20:55

      Не стоит недооценивать соперника.

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