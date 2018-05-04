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    Алаев: «Тосно» не сможет получить лицензию на участие в еврокубках. Такой возможности уже нет»

    «Тосно» в случае победы в Кубке России не сможет выступить в Лиге Европы, поскольку вовремя не подал заявку в УЕФА на получении еврокубковой лицензии, сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. Также руководитель добавил, что из-за проблем с бюджетом клуб из Ленинградской области может вдобавок не получить лицензию РФС на следующий сезон.

    Напомним, в финале Кубка России «Тосно» сыграет с «Авангардом». Матч состоится 9 мая.

    «В связи с появившимися в ряде СМИ заявлениями руководителей «Тосно» по поводу якобы подачи документов на лицензию УЕФА, хотел бы пояснить, что в соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на сезон-2018/19 для клубных соревнований, проводимых УЕФА и/или РФС, крайний срок подачи футбольными клубами заявки на лицензию УЕФА и/или РФС – 5 марта 2018 года. Эта дата была одобрена УЕФА.

    На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли. Всем клубам РФПЛ, включая «Тосно», график был направлен 22 января 2018 года, а также разъяснен на семинаре РФС по лицензированию 13 февраля в Грозном.

    Возможностей для «Тосно» как клуба РФПЛ позже подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирование УЕФА не существует. Таким образом, вопрос с рассмотрением документов клуба на лицензирование УЕФА закрыт в силу определенного бездействия руководства «Тосно». Возможно, для принятия такого решения клубом сыграло роль наличие повышенных (по сравнению с лицензией РФС) требований к клубам-соискателям для получения лицензии УЕФА.

    Например, клуб должен был в срок до 31 марта 2018 года погасить всю кредиторскую задолженность (обязательства, по выплате которой образовались у клуба до 31 декабря 2017 года) перед сотрудниками, внебюджетными фондами, налоговыми органами (по НДФЛ), футбольными клубами, школами, национальными футбольными ассоциациями (трансферные выплаты, солидарные выплаты, компенсации за подготовку футболистов). Этот критерий был бы не выполненным клубом даже, если бы такая задолженность была погашена после 31 марта, и лицензия УЕФА в таком случае была бы не выдана.

    РФС выражает особую озабоченность появившимися в СМИ заявлениями руководства клуба, информацией от игроков клуба, по поводу непогашенных задолженностей и сложности формирования бюджета клуба на будущий сезон. Эта информация и все ранее представленные клубом документы будут надлежащим образом проверены экспертами и органами РФС. Такая неоднозначная ситуация может поставить под угрозу получение «Тосно» еще и лицензии РФС. На наш взгляд, клубу необходимо скорейшим образом активизировать работу по выполнению правил РФС по лицензированию футбольных клубов.

    Для получения лицензии РФС это еще пока возможно», – сказал Алаев.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2018 18:47
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +481

      belrus21 5 мая 2018, 09:09

      Такое чувство, что РФС у нас для галки. Просераем место в еврокубке, а им хоть бы чего. Знали, не приняли мер... Реально, даже тосненцы не верили в такой финал, не то что чинуши... Не думают на шаг вперед... Уроды

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 мая 2018, 22:48

      В таком случае,нужно обязать все клубы,изначально проходить лицензирование... чтоб,не было таких курьезов. Интересно,если бы,Тосно,заняло 1-3 место,в чемпионате,тоже мимо???

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 4 мая 2018, 21:57

      веселуха одним словом,санкции и на Лигу Европы открыли...

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > koli4ka 5 мая 2018, 02:30

      Санкции тут при чем, вася? Есть понятные требования и сроки их выполнения. Все всё знали заранее.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka > АИН-27 5 мая 2018, 21:54

      Каин-с юмором у вас как-то совсем напряженно...

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > koli4ka 6 мая 2018, 19:58

      Воспринял серьезно. Сорри, есть что.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 4 мая 2018, 21:52

      Вот победил бы Спартак, не было бы никаких разговоров. Теперь начнутся пересуды и разговоры, что моле мешают Тосно, вставляют палки в колеса. А Арсенал-Уфа-Рубин занесли кому надо и лоббируют свои интересы. То что эти клубы заранее подали заявки- похвально, значит просчитывали результаты наперед. Думаю, от этих 3 клубов будет больше толку. Ведь если Тосно вылетит, то тогда игроки разбредутся по другим клубам середнякам РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 мая 2018, 21:49

      Авангард если выиграет все равно в Европу не пустят...надо тогда убирать такой бонус как ле....другим клубам из топ8 значит не так нужен этот кубок

      -1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 4 мая 2018, 21:46

      Вот из-за таких проблем деградирует суть Кубка! Зачем тратить силы на этот турнир,если после розыгрыша останется только память....Материальные и престижные стимулы исчезают.Раньше без всяких условий победитель Кубка СССР играл в Кубке УЕФА и наши завоевали его в 1975, 1981 и 1986 годах (киевское и тбилисское Динамо) В 1972 году московское Динамо играло в Финале! А теперь обладатель Кубка -мимо международного турнира! Докатились!

      1
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      ...
      Рейтинг: +387

      Vizual > ZENIT-59 4 мая 2018, 22:22

      Вот ты вспомнил песочницу,а после выигрыша Чемпа что остается?По моему это Вы с годами деградируете

      0
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      ...
      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ > ZENIT-59 4 мая 2018, 23:36

      Поправлю тебя....Победитель Кубка СССР играл в Кубке Кубков а не в Кубке УЕФА....))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 21:28

      Хорошо еще есть возможность заменить другим клубом.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > zigbert 4 мая 2018, 22:30

      отдадут другой стране, как бы ужо писали

      -2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 4 мая 2018, 21:21

      А где же спортивный принцип!? Ведь перед началом розыгрыша турнира было чёрным-по белому:Победитель Кубка России играет в турнире УЕФА!- без других условий! Или не хотят пускать в УЕФА команду первого дивизиона? Для этого и придумали лицензирование.Похоже на то! Про Авангард не знаю, а у Тосно заключен договор с Зенитом об аренде Петровского.А эта арена давно лицензирована!
      Может я вчём-то не прав? Поправьте, кто знает.

      1
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      ...
      Рейтинг: +387

      Vizual > ZENIT-59 4 мая 2018, 22:24

      Какая Арена ты о чем?Тебе про клубную лицензию а ты про му-му

      0
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Vizual 5 мая 2018, 02:33

      Не переубеждай, у него манная каша в голове. Для него что лицензия для клуба на турнир, что стадиона - одинаково.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 21:06

      Вынесли спердячок - получите!

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 20:59

      Там где Погребняк - там проблемы.

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