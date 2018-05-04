Алаев: «Тосно» не сможет получить лицензию на участие в еврокубках. Такой возможности уже нет»

«Тосно» в случае победы в Кубке России не сможет выступить в Лиге Европы, поскольку вовремя не подал заявку в УЕФА на получении еврокубковой лицензии, сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. Также руководитель добавил, что из-за проблем с бюджетом клуб из Ленинградской области может вдобавок не получить лицензию РФС на следующий сезон.

Напомним, в финале Кубка России «Тосно» сыграет с «Авангардом». Матч состоится 9 мая.

«В связи с появившимися в ряде СМИ заявлениями руководителей «Тосно» по поводу якобы подачи документов на лицензию УЕФА, хотел бы пояснить, что в соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на сезон-2018/19 для клубных соревнований, проводимых УЕФА и/или РФС, крайний срок подачи футбольными клубами заявки на лицензию УЕФА и/или РФС – 5 марта 2018 года. Эта дата была одобрена УЕФА.

На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли. Всем клубам РФПЛ, включая «Тосно», график был направлен 22 января 2018 года, а также разъяснен на семинаре РФС по лицензированию 13 февраля в Грозном.

Возможностей для «Тосно» как клуба РФПЛ позже подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирование УЕФА не существует. Таким образом, вопрос с рассмотрением документов клуба на лицензирование УЕФА закрыт в силу определенного бездействия руководства «Тосно». Возможно, для принятия такого решения клубом сыграло роль наличие повышенных (по сравнению с лицензией РФС) требований к клубам-соискателям для получения лицензии УЕФА.

Например, клуб должен был в срок до 31 марта 2018 года погасить всю кредиторскую задолженность (обязательства, по выплате которой образовались у клуба до 31 декабря 2017 года) перед сотрудниками, внебюджетными фондами, налоговыми органами (по НДФЛ), футбольными клубами, школами, национальными футбольными ассоциациями (трансферные выплаты, солидарные выплаты, компенсации за подготовку футболистов). Этот критерий был бы не выполненным клубом даже, если бы такая задолженность была погашена после 31 марта, и лицензия УЕФА в таком случае была бы не выдана.

РФС выражает особую озабоченность появившимися в СМИ заявлениями руководства клуба, информацией от игроков клуба, по поводу непогашенных задолженностей и сложности формирования бюджета клуба на будущий сезон. Эта информация и все ранее представленные клубом документы будут надлежащим образом проверены экспертами и органами РФС. Такая неоднозначная ситуация может поставить под угрозу получение «Тосно» еще и лицензии РФС. На наш взгляд, клубу необходимо скорейшим образом активизировать работу по выполнению правил РФС по лицензированию футбольных клубов.

Для получения лицензии РФС это еще пока возможно», – сказал Алаев.