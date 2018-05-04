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  • Алаев: «Тосно» не сможет получить лицензию на участие в еврокубках. Такой возможности уже нет»

Алаев: «Тосно» не сможет получить лицензию на участие в еврокубках. Такой возможности уже нет»

4 мая 2018, 18:47
36

«Тосно» в случае победы в Кубке России не сможет выступить в Лиге Европы, поскольку вовремя не подал заявку в УЕФА на получении еврокубковой лицензии, сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. Также руководитель добавил, что из-за проблем с бюджетом клуб из Ленинградской области может вдобавок не получить лицензию РФС на следующий сезон.

Напомним, в финале Кубка России «Тосно» сыграет с «Авангардом». Матч состоится 9 мая.

«В связи с появившимися в ряде СМИ заявлениями руководителей «Тосно» по поводу якобы подачи документов на лицензию УЕФА, хотел бы пояснить, что в соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на сезон-2018/19 для клубных соревнований, проводимых УЕФА и/или РФС, крайний срок подачи футбольными клубами заявки на лицензию УЕФА и/или РФС – 5 марта 2018 года. Эта дата была одобрена УЕФА.

На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли. Всем клубам РФПЛ, включая «Тосно», график был направлен 22 января 2018 года, а также разъяснен на семинаре РФС по лицензированию 13 февраля в Грозном.

Возможностей для «Тосно» как клуба РФПЛ позже подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирование УЕФА не существует. Таким образом, вопрос с рассмотрением документов клуба на лицензирование УЕФА закрыт в силу определенного бездействия руководства «Тосно». Возможно, для принятия такого решения клубом сыграло роль наличие повышенных (по сравнению с лицензией РФС) требований к клубам-соискателям для получения лицензии УЕФА.

Например, клуб должен был в срок до 31 марта 2018 года погасить всю кредиторскую задолженность (обязательства, по выплате которой образовались у клуба до 31 декабря 2017 года) перед сотрудниками, внебюджетными фондами, налоговыми органами (по НДФЛ), футбольными клубами, школами, национальными футбольными ассоциациями (трансферные выплаты, солидарные выплаты, компенсации за подготовку футболистов). Этот критерий был бы не выполненным клубом даже, если бы такая задолженность была погашена после 31 марта, и лицензия УЕФА в таком случае была бы не выдана.

РФС выражает особую озабоченность появившимися в СМИ заявлениями руководства клуба, информацией от игроков клуба, по поводу непогашенных задолженностей и сложности формирования бюджета клуба на будущий сезон. Эта информация и все ранее представленные клубом документы будут надлежащим образом проверены экспертами и органами РФС. Такая неоднозначная ситуация может поставить под угрозу получение «Тосно» еще и лицензии РФС. На наш взгляд, клубу необходимо скорейшим образом активизировать работу по выполнению правил РФС по лицензированию футбольных клубов.

Для получения лицензии РФС это еще пока возможно», – сказал Алаев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Тосно
Комментарии (36)
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insider_retro
1525449440
Положите с пробором на будущее в еурокубках... У команд есть возможность выиграть КР!!!! Такой возможности может не быть потом и 50 и 100 лет... Надо попробовать взять СВОЁ, а о перспективах и вариантах в еурокубках, пусть бездари из РФС репу чешут!..))
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shinnik
1525450301
Дмитрий Губерниев с горя поменял фамилию на Областной....
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OfaZavr
1525451193
вот это опростоволосился Тосно, мало того что огрехи не устранили так еще и заявку не подали, столько труда до финала приложили а в еврокубках не сыграют, остается тешить себя выигрышем кубка (если выиграют конечно).
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Ruryu
1525452526
Мне одному кажется,что какой-то гнильцой попахивает??? Ростов,вроде лицензию получал,после попадания в ЕК
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порт
1525452555
Да Тосно не очень то и надеялось попасть в ЛЕ в начале года. Им сейчас не до жиру, быть бы просто живыми.
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prezent2017
1525457218
Вынесли спердячок - получите!
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ZENIT-59
1525458082
А где же спортивный принцип!? Ведь перед началом розыгрыша турнира было чёрным-по белому:Победитель Кубка России играет в турнире УЕФА!- без других условий! Или не хотят пускать в УЕФА команду первого дивизиона? Для этого и придумали лицензирование.Похоже на то! Про Авангард не знаю, а у Тосно заключен договор с Зенитом об аренде Петровского.А эта арена давно лицензирована! Может я вчём-то не прав? Поправьте, кто знает.
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zigbert
1525458538
Хорошо еще есть возможность заменить другим клубом.
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ZENIT-59
1525459603
Вот из-за таких проблем деградирует суть Кубка! Зачем тратить силы на этот турнир,если после розыгрыша останется только память....Материальные и престижные стимулы исчезают.Раньше без всяких условий победитель Кубка СССР играл в Кубке УЕФА и наши завоевали его в 1975, 1981 и 1986 годах (киевское и тбилисское Динамо) В 1972 году московское Динамо играло в Финале! А теперь обладатель Кубка -мимо международного турнира! Докатились!
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алекс88
1525459764
Авангард если выиграет все равно в Европу не пустят...надо тогда убирать такой бонус как ле....другим клубам из топ8 значит не так нужен этот кубок
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