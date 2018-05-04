Пайет – лучший ассистент в 2018 году среди игроков топ-5 лиг Европы

Пайет и в Вест Хеме не был в тени, но в Марселе опять стрельнул. Как и много лет назад во Франции он играет на высшем уровне, не смотря на возраст
Накануне состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Зальцбург» и «Марсель». Игра завершилась со счетом 2:1.
Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет записал в этой встрече на свой счет результативную передачу. Для него она стала 16-й в текущем календарном году.
Благодаря этому показателю он является лидером по результативным передачам среди всех игроков топ-5 лиг Европы в 2018 году.