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    Пайет – лучший ассистент в 2018 году среди игроков топ-5 лиг Европы

    Накануне состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Зальцбург» и «Марсель». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет записал в этой встрече на свой счет результативную передачу. Для него она стала 16-й в текущем календарном году.

    Благодаря этому показателю он является лидером по результативным передачам среди всех игроков топ-5 лиг Европы в 2018 году.

    Источник: Opta

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    04.05.2018 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 4 мая 2018, 10:09

      Пайет и в Вест Хеме не был в тени, но в Марселе опять стрельнул. Как и много лет назад во Франции он играет на высшем уровне, не смотря на возраст

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