Пайет – лучший ассистент в 2018 году среди игроков топ-5 лиг Европы

Накануне состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Зальцбург» и «Марсель». Игра завершилась со счетом 2:1.

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет записал в этой встрече на свой счет результативную передачу. Для него она стала 16-й в текущем календарном году.

Благодаря этому показателю он является лидером по результативным передачам среди всех игроков топ-5 лиг Европы в 2018 году.