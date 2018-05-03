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    Эмери: «Если в «Манчестер Сити» Гвардиола – босс, то в «ПСЖ» это Неймар»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о роли нападающего Неймара в парижском клубе.

    «В каждом клубе нужно знать о своей роли. В «ПСЖ» роль лидера предназначена Неймару. Он пришел сюда, чтобы быть лидером и стать номером один в мире. Для этого ему нужно больше времени. Но если в «Манчестер Сити» босс – Хосеп Гвардиола, то в «ПСЖ» это Неймар», – сказал Эмери.

    По итогам сезоне Эмери покинет «ПСЖ».

    Источник: Mundodeportivo

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    03.05.2018 21:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 11:58

      ну вот, этим все сказано. как многие и предполагали Неймар рулит всем а Эмери авторитета особо не имеет, может Неймар и к увольнению Эмери руку приложил.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 08:29

      Теперь от Эмери можно будет узнать много интересных новостей.

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 04:18

      Неймару нужен тренер типа Гаттузо или Маттеуса.

      2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 4 мая 2018, 00:05

      Если в ПСЖ босс Неймар, то ты то тогда кто???
      В таком случае и тренер в ПСЖ не нужен, Неймар решает все и за всех...

      1
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 3 мая 2018, 23:04

      Все таки Эмери достоин Уважению . 3 раза подряд Выиграл Лигу Европу .

      1
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      Рейтинг: +55

      WarGAleX > MaxiLeon 3 мая 2018, 23:34

      Помнится, когда Эмери руководил Спартаком, его мешали с грязью все кому было не лень. Не дали поработать. А в результате в Севилье блестнул.

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 мая 2018, 23:01

      Это намёк на то что бы завалить босса и открылся новый уровень ?))))))

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 3 мая 2018, 22:55

      Он то тут причем?он из за этого и уходит, потому что хозяева клуба прислуживают Неймару и скорее всего давят на Эмери

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 3 мая 2018, 22:21

      Неймар гавно, а не босс его грохнут скоро или сломают ноги что больше в футбол играть не будет не когда

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 3 мая 2018, 21:34

      Не получилось у трениришки в ПСЖ боссом стать.

      2
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 3 мая 2018, 21:29

      Если босс Неймар, то ты тренер хреновый.

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