Эмери: «Если в «Манчестер Сити» Гвардиола – босс, то в «ПСЖ» это Неймар»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о роли нападающего Неймара в парижском клубе.

«В каждом клубе нужно знать о своей роли. В «ПСЖ» роль лидера предназначена Неймару. Он пришел сюда, чтобы быть лидером и стать номером один в мире. Для этого ему нужно больше времени. Но если в «Манчестер Сити» босс – Хосеп Гвардиола, то в «ПСЖ» это Неймар», – сказал Эмери.

По итогам сезоне Эмери покинет «ПСЖ».