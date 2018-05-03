Эмери: «Если в «Манчестер Сити» Гвардиола – босс, то в «ПСЖ» это Неймар»

ну вот, этим все сказано. как многие и предполагали Неймар рулит всем а Эмери авторитета особо не имеет, может Неймар и к увольнению Эмери руку приложил.
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о роли нападающего Неймара в парижском клубе.
«В каждом клубе нужно знать о своей роли. В «ПСЖ» роль лидера предназначена Неймару. Он пришел сюда, чтобы быть лидером и стать номером один в мире. Для этого ему нужно больше времени. Но если в «Манчестер Сити» босс – Хосеп Гвардиола, то в «ПСЖ» это Неймар», – сказал Эмери.
По итогам сезоне Эмери покинет «ПСЖ».