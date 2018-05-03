Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков приступил к работе с мячом после травмы колена, полученной на прошлой неделе во время подготовки к матчу 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:0).

«Скучал по футбольному полю», – написал Глушаков в своем инстаграме и прикрепил фотографию, на которой работает с мячом.

Напомним, что игрок не отправился с командой в Пермь из-за травмы. О готовности Глушакова сыграть в матче 29-го тура РФПЛ против «Ростова» не сообщается.