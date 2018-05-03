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    Глушаков приступил к работе с мячом после травмы 

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков приступил к работе с мячом после травмы колена, полученной на прошлой неделе во время подготовки к матчу 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:0).

    «Скучал по футбольному полю», – написал Глушаков в своем инстаграме и прикрепил фотографию, на которой работает с мячом.

    Напомним, что игрок не отправился с командой в Пермь из-за травмы. О готовности Глушакова сыграть в матче 29-го тура РФПЛ против «Ростова» не сообщается.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.05.2018 16:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 21:18

      Поправляйся Денис,впереди напряженные матчи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 мая 2018, 20:26

      комарики в коленку укусили)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 3 мая 2018, 18:56

      НУ все. Теперь растерзает первого же соперника Спартака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      awko26 3 мая 2018, 18:19

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 3 мая 2018, 17:26

      После финала кубка я думал он завязал с футболом)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 мая 2018, 17:10

      Часом ,подумал, что головы травма... !

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 мая 2018, 17:07

      ... А травма откуда появилась? ...после одинокого шатания по трибунам "ОткрывашкИ" наверно -для пафосного фото в инстаграм.)))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 3 мая 2018, 16:43

      Оооо, ему уже и мяч доверили.

      3
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