Президент «Дженоа» подтвердил возвращение Кришито 

А мог был ещё пару сезонов на самом высоком уровне поиграть. Ему только 31 год. Просто "Зенит" сегодня ничуть не лучше "Дженоа". В РФПЛ 4 или 5 место. Даже без медалей. Alles!
Президент «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил трансфер защитника «Зенита» Доменико Кришито в итальянский клуб по окончании сезона.
«Я очень рад возвращению Кришито. Но мы не ограничимся его трансфером, есть и другие футболисты. Но пока мы не будем о них говорить. Сделаем это после окончания сезона», – сказал Прециози.
Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года.