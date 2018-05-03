Президент «Дженоа» подтвердил возвращение Кришито 

Президент «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил трансфер защитника «Зенита» Доменико Кришито в итальянский клуб по окончании сезона.

«Я очень рад возвращению Кришито. Но мы не ограничимся его трансфером, есть и другие футболисты. Но пока мы не будем о них говорить. Сделаем это после окончания сезона», – сказал Прециози.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года.