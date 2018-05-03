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    Президент «Дженоа» подтвердил возвращение Кришито 

    Президент «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил трансфер защитника «Зенита» Доменико Кришито в итальянский клуб по окончании сезона.

    «Я очень рад возвращению Кришито. Но мы не ограничимся его трансфером, есть и другие футболисты. Но пока мы не будем о них говорить. Сделаем это после окончания сезона», – сказал Прециози.

    Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года.

    Источник: Goal.com

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    03.05.2018 14:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 мая 2018, 23:01

      А мог был ещё пару сезонов на самом высоком уровне поиграть. Ему только 31 год. Просто "Зенит" сегодня ничуть не лучше "Дженоа". В РФПЛ 4 или 5 место. Даже без медалей. Alles!

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 20:44

      Кришито хотя и защитник но это игрок с хорошо поставленным ударом.Мог бы пригодиться еще Зениту.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 мая 2018, 19:20

      О, уже обрили.

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 3 мая 2018, 19:16

      еще пару тройков сезонов мог бы отыграть у нас (в смысле РФПЛ)

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 мая 2018, 18:20

      Кришито-гигант! жаль! Теперь все надолго затянется. Будем работать на выживание.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 3 мая 2018, 18:14

      Зенит в очередной раз будет строить новую команду. тереят норм игрока. Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 мая 2018, 15:04

      Зенит теряет очень хорошего игрока. Там и так проблем выше крыши

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