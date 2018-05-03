Бенитес требует письменного подтверждения трансферного бюджета «Ньюкасла»

Теперь у Бенитеса есть пища для размышлений.
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может в следующем сезоне возглавить «Наполи».
Руководство английского клуба готово пойти на условия испанского специалиста, чтобы сохранить его в следующем сезоне. Бенитес в первую очередь потребовал назвать сумму трансферного бюджета на ближайшее лето, а также закрепить эту сумму документально.
Сообщается, что тренер может получить около 70 миллионов фунтов стерлингов на предстоящие покупки новых игроков летом.