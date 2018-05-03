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    Бенитес требует письменного подтверждения трансферного бюджета «Ньюкасла»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может в следующем сезоне возглавить «Наполи».

    Руководство английского клуба готово пойти на условия испанского специалиста, чтобы сохранить его в следующем сезоне. Бенитес в первую очередь потребовал назвать сумму трансферного бюджета на ближайшее лето, а также закрепить эту сумму документально.

    Сообщается, что тренер может получить около 70 миллионов фунтов стерлингов на предстоящие покупки новых игроков летом.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.05.2018 11:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:18

      Теперь у Бенитеса есть пища для размышлений.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 мая 2018, 12:02

      70 лямов не плохо для Ньюкасла))))

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Татарин за ЦСКА 3 мая 2018, 12:23

      это вообще ничто для Ньюкасла,если бы жирдяй продал клуб РСР Сарital у НЮ дела пошли куда лучше...)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KingRey21 4 мая 2018, 18:11

      Ну 70 лямов не у каждого есть

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Татарин за ЦСКА 5 мая 2018, 22:42

      ну а Amanda Стейвли не менее 100 миллионов обещала выделить,а правильнее было что-то вроде 500 млн.на 2 ТО...инфа,которая была до зимнего трансферного окна!а этот Эшли может,но не выделяет,поэтому все Джорди его ненавидят!!!написал имя на английском,потому что сайт не пропускает на русском

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > KingRey21 7 мая 2018, 21:16

      500 млн на 2 то для Ньюкасла - сказочная цифра.

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Ljungberg9 8 мая 2018, 02:52

      ну да согласен,но это было её предложение,как цитирует Sunday Express: Бизнесвумен Amanda Стэйвли выделит 500 миллионов фунтов на трансферы в случае успешной покупки «Ньюкасла». Эта сумма будет распределена на два ближайших трансферных окна.И все это,чтобы удержать Рафу+клуб нуждается в новой инфрастуктуре,так как Жирдяй Кэшли категорически отказывается вкладывать в клуб,тем самым отравляя НЮ и жизнь его болельщиков!!!

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Ljungberg9 8 мая 2018, 02:59

      было бы круто иметь в команде Торгана Азара и Кевина Траппа,ЯЯ Туре с Уилширом и несколько качественных защитников,вот и большая часть этой суммы потрачена,так как в последнее время футбольный мир сходит с ума..)

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