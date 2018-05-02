Давид Луис отправится в «Наполи» вслед за Бенитесом

Защитник «Челси» Давид Луис летом может перебраться в итальянскую Серию А.

Бразилец может стать частью обновленной команды «Наполи». Он может переехать в Неаполь в том случае, если команду возглавит нынешний тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

Сам 30-летний футболист этим летом будет искать варианты трудоустройства, так как в текущем сезоне не является твердым игроком основного состава синих.

В этом розыгрыше АПЛ он появлялся на поле в девяти играх, в которых забил один гол.