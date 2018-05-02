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    Давид Луис отправится в «Наполи» вслед за Бенитесом

    Защитник «Челси» Давид Луис летом может перебраться в итальянскую Серию А.

    Бразилец может стать частью обновленной команды «Наполи». Он может переехать в Неаполь в том случае, если команду возглавит нынешний тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

    Сам 30-летний футболист этим летом будет искать варианты трудоустройства, так как в текущем сезоне не является твердым игроком основного состава синих.

    В этом розыгрыше АПЛ он появлялся на поле в девяти играх, в которых забил один гол.

    Источник: The Sun

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    02.05.2018 09:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 16:52

      утята ! кря кря ! сарри продлил не давно контракт ! нового тренера не будет ! Все беды от туринского кабинетуса который покупает судей из года в год ! а the sun это тухленькая газетенка !!

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 2 мая 2018, 11:01

      Конте свалит скоро, и Давид вернется в основу
      Очень клевый парень, его стремления и борьбы не хватает команде
      Как роботы полкоманды играют

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 2 мая 2018, 10:09

      В серии А любят собирать переработанных пенсионеров, почему бы молодежь не наигрывать?

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 09:52

      Очень хороший защитник, Наполи бы пригодился

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