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    Райола провел переговоры с «МЮ» о переходе Икарди

    Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Интера» Мауро Икарди, провел встречу с руководством «Манчестер Юнайтед».

    Известно, что форвард интересен представителям английской Премьер-лиги, а связи, которые имеет главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью с итальянским клубом, могут ускорить сделку.

    В услугах 25-летнего нападающего также заинтересованы в «Реале» и «ПСЖ». Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.

    Источник: Corrieredellosport

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    02.05.2018 08:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 2 мая 2018, 23:05

      По всем котегориям дерево этот Икарди лучше Фред или Гамейро

      0
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      Рейтинг: +392

      A-Den 2 мая 2018, 09:13

      Так агент Мауро разве не его жена?

      0
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      Рейтинг: +75

      igoor52 2 мая 2018, 08:32

      Райола-новая жена Икарди, после ВАНДЫ!!!!!!!!!!!

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