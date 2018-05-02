Райола провел переговоры с «МЮ» о переходе Икарди

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Интера» Мауро Икарди, провел встречу с руководством «Манчестер Юнайтед».

Известно, что форвард интересен представителям английской Премьер-лиги, а связи, которые имеет главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью с итальянским клубом, могут ускорить сделку.

В услугах 25-летнего нападающего также заинтересованы в «Реале» и «ПСЖ». Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.