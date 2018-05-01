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    Клопп пообещал грандиозный футбол в ответной игре против «Ромы»

    Главный тренера английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил с журналистами в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между красными и итальянской «Ромой». Немец ждет большого футбола.

    «Будет действительно грандиозная игра. Мы должны показать все силы как в обороне, так и в нападении. Предвкушаю атмосферу на римском стадионе. С нетерпением жду встречи», – сказал тренер.

    Ответная игра состоится 2 мая и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    01.05.2018 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1818

      gor77 2 мая 2018, 11:57

      Спустя 13 лет "Ливерпуль" может выйти в финал ЛЧ!!!
      У команд Клоппа редко бывают "грустные" матчи!!!
      Может поэтому он и говорит такие слова:
      "Of course we need to be brave. But the boys showed very often this season they are ready for these challenges."
      Кстати, бомбардир - лучше полностью перепечатывайте такие материалы, а не делите на маленькие части!

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 мая 2018, 20:30

      Все может быть, но лучше бы обещал грандиозный футбол в финале с Реалом.

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