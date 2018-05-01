Клопп пообещал грандиозный футбол в ответной игре против «Ромы»

Спустя 13 лет "Ливерпуль" может выйти в финал ЛЧ!!!
У команд Клоппа редко бывают "грустные" матчи!!!
Может поэтому он и говорит такие слова:
"Of course we need to be brave. But the boys showed very often this season they are ready for these challenges."
Кстати, бомбардир - лучше полностью перепечатывайте такие материалы, а не делите на маленькие части!
Главный тренера английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил с журналистами в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между красными и итальянской «Ромой». Немец ждет большого футбола.
«Будет действительно грандиозная игра. Мы должны показать все силы как в обороне, так и в нападении. Предвкушаю атмосферу на римском стадионе. С нетерпением жду встречи», – сказал тренер.
Ответная игра состоится 2 мая и начнется в 21:45 по Москве.