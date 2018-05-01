Клопп пообещал грандиозный футбол в ответной игре против «Ромы»

Главный тренера английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил с журналистами в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между красными и итальянской «Ромой». Немец ждет большого футбола.

«Будет действительно грандиозная игра. Мы должны показать все силы как в обороне, так и в нападении. Предвкушаю атмосферу на римском стадионе. С нетерпением жду встречи», – сказал тренер.

Ответная игра состоится 2 мая и начнется в 21:45 по Москве.