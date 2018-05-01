Комиссар ИФФ: «Начнем обсуждать с Манчини детали контракта по завершении сезона в РФПЛ»

Комиссар Итальянской федерации футбола (ИФФ) Роберто Фаббричини подтвердил факт переговоров с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини.

Во вторник утром стало известно, что специалист встретился с руководством ИФФ для обсуждения возможного назначения на пост тренера национальной сборной.

«Вчера состоялась встреча между вице-комиссаром Алессандро Костакуртой, менеджером сборной Леле Ориали и Роберто Манчини, которому была дана возможность расторгнуть отношения с «Зенитом» и стать тренером национальной команды. Мы договорились, что начнем обсуждать цифры и детали 13 мая, когда завершится сезон в России.

Хочу сказать, что никакого решения еще не принято. В разговоре с Манчини мы уточнили, что федерация имеет определенный бюджет. Также нам предстоит поговорить с ним о кандидатах в тренерский штаб», – сказал Фаббричини.