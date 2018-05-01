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  • Комиссар ИФФ: «Начнем обсуждать с Манчини детали контракта по завершении сезона в РФПЛ»

Комиссар ИФФ: «Начнем обсуждать с Манчини детали контракта по завершении сезона в РФПЛ»

1 мая 2018, 18:52
14

Комиссар Итальянской федерации футбола (ИФФ) Роберто Фаббричини подтвердил факт переговоров с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини.

Во вторник утром стало известно, что специалист встретился с руководством ИФФ для обсуждения возможного назначения на пост тренера национальной сборной.

«Вчера состоялась встреча между вице-комиссаром Алессандро Костакуртой, менеджером сборной Леле Ориали и Роберто Манчини, которому была дана возможность расторгнуть отношения с «Зенитом» и стать тренером национальной команды. Мы договорились, что начнем обсуждать цифры и детали 13 мая, когда завершится сезон в России.

Хочу сказать, что никакого решения еще не принято. В разговоре с Манчини мы уточнили, что федерация имеет определенный бюджет. Также нам предстоит поговорить с ним о кандидатах в тренерский штаб», – сказал Фаббричини.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (14)
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swot1205
1525190105
бабла срубил и бенжать. это не Интер тренировать. это Россия детка
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Вомбат
1525195884
Все складывается в пользу Локо. Мистер поставит на игру своих аргентинцев, которые от его ухода ничего хорошего не ждут, и те наверняка провалят игру. Если так, что в итоговой таблице будет, расстановка: Локо, Спартак, ЦСКА, Краснодар, Зенит. И этот результат будет справедлив.
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zigbert
1525197199
Мыслями он уже там в Италии.
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Garrincha58
1525240257
да насрать на этого тренеришку и на всех нынешних руководителей Зенита жаль только команду убили
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