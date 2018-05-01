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    Комиссар ИФФ: «Начнем обсуждать с Манчини детали контракта по завершении сезона в РФПЛ»

    Комиссар Итальянской федерации футбола (ИФФ) Роберто Фаббричини подтвердил факт переговоров с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини.

    Во вторник утром стало известно, что специалист встретился с руководством ИФФ для обсуждения возможного назначения на пост тренера национальной сборной.

    «Вчера состоялась встреча между вице-комиссаром Алессандро Костакуртой, менеджером сборной Леле Ориали и Роберто Манчини, которому была дана возможность расторгнуть отношения с «Зенитом» и стать тренером национальной команды. Мы договорились, что начнем обсуждать цифры и детали 13 мая, когда завершится сезон в России.

    Хочу сказать, что никакого решения еще не принято. В разговоре с Манчини мы уточнили, что федерация имеет определенный бюджет. Также нам предстоит поговорить с ним о кандидатах в тренерский штаб», – сказал Фаббричини.

    Источник: Football Italia

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    01.05.2018 18:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 мая 2018, 08:50

      да насрать на этого тренеришку и на всех нынешних руководителей Зенита жаль только команду убили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 20:53

      Мыслями он уже там в Италии.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 1 мая 2018, 20:31

      Все складывается в пользу Локо. Мистер поставит на игру своих аргентинцев, которые от его ухода ничего хорошего не ждут, и те наверняка провалят игру. Если так, что в итоговой таблице будет, расстановка: Локо, Спартак, ЦСКА, Краснодар, Зенит. И этот результат будет справедлив.

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 1 мая 2018, 18:55

      бабла срубил и бенжать. это не Интер тренировать. это Россия детка

      2
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > KLIM777 1 мая 2018, 19:08

      тут надо уметь без бабла, хотя, всех аргентинцев купили по его просьбе. видимо в доле с агентами

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > swot1205 1 мая 2018, 19:08

      Похоже не срубил. Да и толку бежать на полуостров, если на островах находят?

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > woyser 1 мая 2018, 19:09

      ;)

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > KLIM777 1 мая 2018, 19:10

      по мне вообще аргентинцы в зените не затащили. Лучше бы одного уровня Халка купили, чем это стадо. ну,а кули газ есть россияне оплатят

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > KLIM777 1 мая 2018, 19:21

      а своему тренеру такие бабки в жизни не дадут

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > KLIM777 1 мая 2018, 19:35

      и забивного Дзюбу отдать в Арсенал, который потом похоронил зенит в туле....ахахаха...это по газпромному

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      Рейтинг: +4025

      raritet > KLIM777 1 мая 2018, 21:24

      Ты уже забыл ? Он рассказывал что лично знаком с Месси. Это тебе не какой-то там Халк, который не сделал фото с малышом Месси.

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      Рейтинг: +4025

      raritet > KLIM777 1 мая 2018, 21:26

      Да и вообще как показала практика, можно было вообще никого не покупать. Мало что изменилось бы.

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      Рейтинг: +4025

      raritet > KLIM777 1 мая 2018, 21:37

      Думаю, если бы вместо всей этой аргентинской камарильи вернули Андрюшу из Казахстана, то он сыграл бы не хуже всего этого заокеанского хлама. А уж точно покреативнее.

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      Рейтинг: +4025

      raritet > raritet 1 мая 2018, 21:39

      этим петушкам он был бы хорошим дядькой, это точно..

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