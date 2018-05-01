Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским футболистом в истории

Бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо высказал мнение о полузащитнике каталонцев и сборной Испании Андресе Иньесте.

На прошлой неделе футболист, которому 11 мая исполнится 34 года, объявил о том, что покинет сине-гранатовых по окончании текущего сезона.

«Иньеста является лучшим испанским игроком в истории. Я не помню, чтобы видел другого футболиста из Испании такого качества. У него множество особенностей. Вот почему многие любят его», – сказал Роналдо.

Напомним, Иньеста защищает цвета «Барселоны» с 2002 года.