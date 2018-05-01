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    Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским футболистом в истории

    Бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо высказал мнение о полузащитнике каталонцев и сборной Испании Андресе Иньесте.

    На прошлой неделе футболист, которому 11 мая исполнится 34 года, объявил о том, что покинет сине-гранатовых по окончании текущего сезона.

    «Иньеста является лучшим испанским игроком в истории. Я не помню, чтобы видел другого футболиста из Испании такого качества. У него множество особенностей. Вот почему многие любят его», – сказал Роналдо.

    Напомним, Иньеста защищает цвета «Барселоны» с 2002 года.

    Источник: Cadena SER

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    01.05.2018 17:27
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 20:22

      Остается только поддержать Роналдо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 1 мая 2018, 19:24

      На своем позиции он лутчий мира

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 1 мая 2018, 18:38

      Он лучший на своей позиции)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 1 мая 2018, 17:59

      Где-то взахлёб рыдает один грустный Рауль...

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