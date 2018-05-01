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  • Уткин: «Если победитель Кубка России не пройдет лицензирование УЕФА, место в Лиге Европы получит не шестая команда РФПЛ, а другая страна»

Уткин: «Если победитель Кубка России не пройдет лицензирование УЕФА, место в Лиге Европы получит не шестая команда РФПЛ, а другая страна»

1 мая 2018, 16:27
22

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин порассуждал на тему того, кто будет участвовать в Лиге Европы на следующий сезона, если победитель Кубка России не пройдет лицензирование УЕФА. Напомним, в финале турнира, который состоится 9 мая, сыграют «Тосно» и «Авангард».

«Если обладатель Кубка России – «Тосно» или «Авангард» – не пройдет евролицензирование, ни при каких обстоятельствах это место не перейдет шестой команде в чемпионате. Ни при каких условиях.

Были такие прецеденты. В этом случае это пока еще наше место в еврокубках получит другая страна, в соответствии с одним из многочисленных рейтингов УЕФА. Какого именно, я не запомнил, потому что какая к черту разница, это уже не наша песня.

Надеюсь, тогда Украине достанется. Очень надеюсь. Потому что если встанет такая угроза, если нарисуется, вышиваночкой шовчик пробежится в такой конфигурации… Ох, вот тут и подгорит чья-то попа холеная, вот тут и растревожатся самодовольные глазки. А уж сколько будет произнесено придаточных предложений...

Но так не будет, конечно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Тосно Авангард Уткин Василий
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shinnik
1525181929
Класс нагадил..)) С Праздником,Вась..
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3a zenit
1525182666
ага щаз и так одно место в ЛЧ украли у нас.Если отдадут то Португалии но это Васина белочка размышдяет.Вот что значит оторвать от халявной госскормушки борова,начинает срать на свою же страну.
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+50/-50
1525182865
А если и действительно не пройдёт лицензирование? В свете всех этих санкций, отравлений, непонятных хим атак можем лишиться места в Кубке УЕФА (Лиге Европы). И причём запросто. А кому отдадут, так скорее всего "жёлтопузым". Что бы нам побольше нагадить. Василий отрабатывает свой миллион в зарплате.
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серега кашин
1525183850
уткин потихоньку сходит с ума
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compka
1525184054
Хорошего человека должно быть много? И дерьма в нём не меньше.
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OfaZavr
1525189939
а у Василия на чердаке подгорает не слабо, пожарище просто))
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Полная Канистра
1525191027
каким боком ты усраину сюда приплёл попа твоя холёная
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vick-north-west
1525195333
Telegram для Уткина точно надо заблокировать. Разговоры на уровне трибуны Б, сектор пенсионеров и инвалидов.
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Serg919
1525197387
Василий, это уже похоже на диагноз!
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Вомбат
1525890430
Уткин, вы не только нехороший, но еще и очень наивный человек. Ничья холеная задница не подгорит, если место России в футбольном еврокубке достанется Украине. Ничья холеная задница не подгорит, даже если сборная России не выйдет из группы на домашнем чемпионате мира. Ничья холеная... надоело продолжать (умному - достаточно).
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