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    Уткин: «Если победитель Кубка России не пройдет лицензирование УЕФА, место в Лиге Европы получит не шестая команда РФПЛ, а другая страна»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин порассуждал на тему того, кто будет участвовать в Лиге Европы на следующий сезона, если победитель Кубка России не пройдет лицензирование УЕФА. Напомним, в финале турнира, который состоится 9 мая, сыграют «Тосно» и «Авангард».

    «Если обладатель Кубка России – «Тосно» или «Авангард» – не пройдет евролицензирование, ни при каких обстоятельствах это место не перейдет шестой команде в чемпионате. Ни при каких условиях.

    Были такие прецеденты. В этом случае это пока еще наше место в еврокубках получит другая страна, в соответствии с одним из многочисленных рейтингов УЕФА. Какого именно, я не запомнил, потому что какая к черту разница, это уже не наша песня.

    Надеюсь, тогда Украине достанется. Очень надеюсь. Потому что если встанет такая угроза, если нарисуется, вышиваночкой шовчик пробежится в такой конфигурации… Ох, вот тут и подгорит чья-то попа холеная, вот тут и растревожатся самодовольные глазки. А уж сколько будет произнесено придаточных предложений...

    Но так не будет, конечно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    01.05.2018 16:27
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 11 мая 2018, 06:52

      Василий снова сел на тяжелые наркотики...

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 9 мая 2018, 21:27

      Уткин, вы не только нехороший, но еще и очень наивный человек. Ничья холеная задница не подгорит, если место России в футбольном еврокубке достанется Украине. Ничья холеная задница не подгорит, даже если сборная России не выйдет из группы на домашнем чемпионате мира. Ничья холеная... надоело продолжать (умному - достаточно).

      1
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      Рейтинг: +11

      vonSchwarz 8 мая 2018, 21:40

      Ведь хороший актер, такая роль в "Дне выборов". Но нет, решил, что разбирается в футболе...

      0
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      ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu > vonSchwarz 11 мая 2018, 06:53

      в фильме ему даже стараться не пришлось,
      в жизни - даун и в фильме такой-же.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 8 мая 2018, 20:00

      вася периодически перегибает со словоблудием - что-то хотел донести,а что - и сам забыл в конце...

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 2 мая 2018, 14:13

      он сам понял, что написал???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Serg919 1 мая 2018, 20:56

      Василий, это уже похоже на диагноз!

      1
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Serg919 1 мая 2018, 23:12

      Что значит похоже? Он как раз из дурки пишет!

      0
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      Рейтинг: +74

      seva81 1 мая 2018, 20:43

      Что-то в последнее время Уася превращается в базарную бабу.То про договорняки,теперь это... Раньше нормальный чел ведь был...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > seva81 1 мая 2018, 21:06

      Это его профессия-болтать... Вот и Работает.

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 мая 2018, 20:22

      Telegram для Уткина точно надо заблокировать. Разговоры на уровне трибуны Б, сектор пенсионеров и инвалидов.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 мая 2018, 19:10

      каким боком ты усраину сюда приплёл попа твоя холёная

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 мая 2018, 18:52

      а у Василия на чердаке подгорает не слабо, пожарище просто))

      3
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