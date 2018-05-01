Уткин: «Если победитель Кубка России не пройдет лицензирование УЕФА, место в Лиге Европы получит не шестая команда РФПЛ, а другая страна»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин порассуждал на тему того, кто будет участвовать в Лиге Европы на следующий сезона, если победитель Кубка России не пройдет лицензирование УЕФА. Напомним, в финале турнира, который состоится 9 мая, сыграют «Тосно» и «Авангард».

«Если обладатель Кубка России – «Тосно» или «Авангард» – не пройдет евролицензирование, ни при каких обстоятельствах это место не перейдет шестой команде в чемпионате. Ни при каких условиях.

Были такие прецеденты. В этом случае это пока еще наше место в еврокубках получит другая страна, в соответствии с одним из многочисленных рейтингов УЕФА. Какого именно, я не запомнил, потому что какая к черту разница, это уже не наша песня.

Надеюсь, тогда Украине достанется. Очень надеюсь. Потому что если встанет такая угроза, если нарисуется, вышиваночкой шовчик пробежится в такой конфигурации… Ох, вот тут и подгорит чья-то попа холеная, вот тут и растревожатся самодовольные глазки. А уж сколько будет произнесено придаточных предложений...

Но так не будет, конечно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.