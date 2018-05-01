«Ливерпуль» интересуется Лукасом и уже связался с окружением форварда

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего «Реала» Лукаса.
Сообщается, что прогресс 26-летнего футболиста в нынешнем сезоне произвел впечатление на руководителей мерсисайдцев, включая главного тренера Юргена Клоппа.
По информации источника, красные уже установили контакт с окружением форварда, чтобы показать свой интерес и обсудить время проведения переговоров по личному контракту.
В нынешнем сезоне Лукас принял участие в 48 встречах, записав в свой актив восемь голов и 16 результативных передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.
Источник: Tribalfootball