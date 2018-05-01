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    «Ливерпуль» интересуется Лукасом и уже связался с окружением форварда

    «Ливерпуль» намерен приобрести нападающего «Реала» Лукаса.

    Сообщается, что прогресс 26-летнего футболиста в нынешнем сезоне произвел впечатление на руководителей мерсисайдцев, включая главного тренера Юргена Клоппа.

    По информации источника, красные уже установили контакт с окружением форварда, чтобы показать свой интерес и обсудить время проведения переговоров по личному контракту.

    В нынешнем сезоне Лукас принял участие в 48 встречах, записав в свой актив восемь голов и 16 результативных передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

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    01.05.2018 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 мая 2018, 19:25

      Это троллинг Реала в ответ на переговоры с Салахом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 1 мая 2018, 18:48

      Я уж подумал, что Лукасом Лейва - обратно хотят вернуть хD

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 мая 2018, 17:46

      Блин и статистика ведь не плохая..

      0
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