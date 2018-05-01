«МЮ» и «Арсенал» поспорят за полузащитника «Наполи» Мертенса

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в следующем сезоне в одном из клубов английской Премьер-лиги.

В услугах 30-летнего представителя Бельгии заинтересованы в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале». «Наполи» готов предложить улучшенный контракт одному из своих лидеров с повышением зарплаты и сроком до 2020 года, но стороны пока не могут договориться.

Известно, что в его действующем соглашении с клубом прописана сумма отступных, которую должны будут выплатить клубы, не представляющие Серию А. Она зафиксирована на отметке в 28 миллионов евро.