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    «МЮ» и «Арсенал» поспорят за полузащитника «Наполи» Мертенса

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в следующем сезоне в одном из клубов английской Премьер-лиги.

    В услугах 30-летнего представителя Бельгии заинтересованы в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале». «Наполи» готов предложить улучшенный контракт одному из своих лидеров с повышением зарплаты и сроком до 2020 года, но стороны пока не могут договориться.

    Известно, что в его действующем соглашении с клубом прописана сумма отступных, которую должны будут выплатить клубы, не представляющие Серию А. Она зафиксирована на отметке в 28 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    01.05.2018 09:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 мая 2018, 10:59

      Очень хороший игрок. Не затеряется в любом клубе

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