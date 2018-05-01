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    Погребняк: «Меня хотела купить «Бавария»

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал, как им интересовалась «Бавария», когда он выступал за «Зенит».

    В ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/08 форвард сделал дубль в ворота мюнхенского клуба.

    – Правда, что после той игры на вас положила глаз «Бавария»?

    – Действительно, такие разговоры ходили.

    – Но до конкретики не дошло?

    – Не знаю. Мне тяжело судить. Я был счастлив в «Зените» и тогда, в принципе, никуда не хотел уходить. Да, какие-то разговоры ходили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2018 01:26
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 1 мая 2018, 20:42

      Курнул кальян и стал думать что звали:-))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 1 мая 2018, 14:53

      какая сейчас разница куда и кого хотели купить 10 (!) лет назад!!!???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 мая 2018, 13:00

      - "С-Э", Вам не надоело фактами "жонглировать"!???...Погредняк утверждает: "– Не знаю. Мне тяжело судить.", а Вы всё и про всех знаете!)),работа такая)), эх, и коуны(((..., ваше место в цирке, а не в журналистике!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 1 мая 2018, 12:38

      но не хватило денег

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 1 мая 2018, 11:41

      В твоих, Паша, влажных снах...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 мая 2018, 11:23

      вроде бы ходили разговоры и это что уже значит купить хотели? вот лишь бы вякнуть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 мая 2018, 11:18

      Приснилось ему наверное)Шутник мля)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 мая 2018, 10:56

      ПОЛНЫЙ РОТ ТРЕПЛА бабке своей раскажи

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 мая 2018, 10:39

      а кто тебя сейчас хочет купить кроме клубов ФНЛ и Казахстана?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 1 мая 2018, 10:33

      Погребняк: «Меня хотела купить «Бавария»...это разговоры желтой прессы!

      2
      Ответить
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