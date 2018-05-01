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Погребняк: «Меня хотела купить «Бавария»

1 мая 2018, 01:26
30

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал, как им интересовалась «Бавария», когда он выступал за «Зенит».

В ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/08 форвард сделал дубль в ворота мюнхенского клуба.

– Правда, что после той игры на вас положила глаз «Бавария»?

– Действительно, такие разговоры ходили.

– Но до конкретики не дошло?

– Не знаю. Мне тяжело судить. Я был счастлив в «Зените» и тогда, в принципе, никуда не хотел уходить. Да, какие-то разговоры ходили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Бавария Погребняк Павел
Комментарии (30)
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panmon
1525128429
На дрова?
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serppion
1525130787
Меня тоже хотела купить Барселона на пару к Месси. В бригаде до сих пор разговоры идут.
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МашкинаЛяжка
1525133327
"... , а потом я проснулся" дописывайте заголовки до конца
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DeutschlandUberAlles
1525138829
"Санёк вставай, ты обоссался...:
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Docentusa
1525146339
Приснится же!
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kykyi
1525149448
Не дался саксам, молодец. Тогда уже знал, что они враги, Путин еще не знал, а Паша уже знал, молодец!
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acer2003
1525155474
Это он про сон рассказывал ?)))
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zigbert
1525158048
Пригодился бы для печного отопления.В Баварии в тот год была суровая зима.
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Полная Канистра
1525161411
ПОЛНЫЙ РОТ ТРЕПЛА бабке своей раскажи
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OfaZavr
1525163031
вроде бы ходили разговоры и это что уже значит купить хотели? вот лишь бы вякнуть.
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