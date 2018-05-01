Погребняк: «Меня хотела купить «Бавария»

Курнул кальян и стал думать что звали:-))
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал, как им интересовалась «Бавария», когда он выступал за «Зенит».
В ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/08 форвард сделал дубль в ворота мюнхенского клуба.
– Правда, что после той игры на вас положила глаз «Бавария»?
– Действительно, такие разговоры ходили.
– Но до конкретики не дошло?
– Не знаю. Мне тяжело судить. Я был счастлив в «Зените» и тогда, в принципе, никуда не хотел уходить. Да, какие-то разговоры ходили.