В «Роме» верят в возможность отыграться у «Ливерпуля» после счета 2:5

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассчитывает на камбэк в предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«В текущем сезоне «Рома» добилась фантастических результатов в Лиге чемпионов. Мы прошли долгий путь и у нас нет планов останавливаться на достигнутом. Я – оптимист. И мы все верим в камбэк», – заявил Ди Франческо.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. Ответная встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме 2 мая в 21:45 по московскому времени.