Месси: «У нас только два поражения в сезоне. Жаль, что одно из них – в ЛЧ»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает заслуженной победу своей команды в чемпионате Испании, которая была оформлена досрочно в матче 35-го тура с «Депортиво».

«Мы должны ценить эту победу и отпраздновать ее вместе с фанатами, они это заслужили.

В этом сезоне мы были намного лучше соперников, почти не проигрывали. У нас только два поражения. К сожалению, одно из них случилось – в Лиге чемпионов.

Иньеста? Обидно, что он остался без трех побед в сезоне. Но в любом случае он делает это красиво. Он заслужил это своей работой», – заявил Месси.

Матч 35-го тура испанской Примеры «Депортиво» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.