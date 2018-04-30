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  • Парфенов – после поражения от «Ростова»: «Своими мужиками я горжусь. У «Тосно» есть сердце и душа, это главное»

Парфенов – после поражения от «Ростова»: «Своими мужиками я горжусь. У «Тосно» есть сердце и душа, это главное»

30 апреля 2018, 01:39
9

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

– Справедливо ли говорить, что удаление в первом тайме нарушило игровые планы «Тосно», и насколько было тяжело перестраиваться уже в самом начале встречи?

– Любое удаление, в начале или середине, оно вносит коррективы. Но, во-первых, хотел бы отметить прекрасный стадион «Ростова», его атмосферу… Как раз Матюнин молодец, эту атмосферу поддержал, выдержал до последнего. Зачем нужны лайнсмены и помощники, если ты принимаешь те решения, которые хочешь принимать? Просто безобразие, уже третий тур подряд.

Я горжусь своими мужиками, мы будем биться до последнего, у нас сильная команда. У нас может не хватать какого-то ресурса, но у «Тосно» есть сердце и душа, это самое главное.

«Тосно» занимет 15-ю строчку в турнирной таблцие с 24 очками.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тосно Ростов Парфенов Дмитрий
Комментарии (9)
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insider_retro
1525042629
У Тосно есть сердце и душа, но некоторые отдельные компоненты были изъяты по ходу чемпионата и ублажили другие душевные коллективы... Возможно, их и не хватает для набора хоть каких-нибудь очков...
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Gornostay
1525043983
" Сердце и душе??? ( в душе, буше, на суше и т.д.) "Отпечатки" ребяток с бомбардира стали регулярными, Профи
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nbv
1525044884
Как я и говорил , все оставшиеся игры после кубка сольют. Осталось две.
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a-rakhmatov
1525046017
Парфенов сам себя успокоил...взятие кубка будет большим триумфом для Тосно...
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Боцман59rus
1525068768
слишком много в нашем футболе, стало надуманных поводов для гордости, особенно у тренера команды, стоящей на вылет.))))
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zigbert
1525074854
Хотя футболисты Тосно старались и играли с душой ,но одного старания оказалось мало. Нужно мастерство.
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GoLenaStop
1525258803
Ростсельмаш!!!
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