Парфенов – после поражения от «Ростова»: «Своими мужиками я горжусь. У «Тосно» есть сердце и душа, это главное»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

– Справедливо ли говорить, что удаление в первом тайме нарушило игровые планы «Тосно», и насколько было тяжело перестраиваться уже в самом начале встречи?

– Любое удаление, в начале или середине, оно вносит коррективы. Но, во-первых, хотел бы отметить прекрасный стадион «Ростова», его атмосферу… Как раз Матюнин молодец, эту атмосферу поддержал, выдержал до последнего. Зачем нужны лайнсмены и помощники, если ты принимаешь те решения, которые хочешь принимать? Просто безобразие, уже третий тур подряд.

Я горжусь своими мужиками, мы будем биться до последнего, у нас сильная команда. У нас может не хватать какого-то ресурса, но у «Тосно» есть сердце и душа, это самое главное.

«Тосно» занимет 15-ю строчку в турнирной таблцие с 24 очками.