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  • Карпин – о матче с «Тосно»: «Победа на классе? Нет. На жилах, на эмоциях, на желании»

Карпин – о матче с «Тосно»: «Победа на классе? Нет. На жилах, на эмоциях, на желании»

30 апреля 2018, 00:44
11

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 28-го тура чемпионата России против «Тосно» (2:0)

– Победа ли это на классе? Нет. На жилах, на эмоциях, на желании, скорее. Играли против десятерых, на классе играют 11 на 11.

– «Ростов» много бил по воротам, но не везло. Не было ощущения, что удача отвернулась от вашей команды?

– Были всякие мысли во время матча. Вратарь здорово играл, мяч летел мимо. В перерыве сказал, что нужно так продолжать во втором тайме, в итоге забили.

– Можно ли сравнить эту победу и успех в матче со «СКА-Хабаровском»?

– Оценивать будет некорректно. Но до 25-й минуты понравилось то, как мы были заряжены на победу, на игру. Создавали моменты до удаления лучше, чем после него. Понравился прессинг, отбор.

– «Ростов» стал стабильно набирать очки. Настроение улучшилось?

– Да. Дело и в турнирной таблице, и в психологии. Любая победа помогает. Кстати, в матче с «Рубином» хотелось большего, но и этот результат хорошо повлиял на нас.

«Ростов» с 34 очками занимает 11-ю строчку в таблице.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тосно Ростов Карпин Валерий
Комментарии (11)
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insider_retro
1525038780
Победа доставляет удовольствие и нивелирует проблемы и трудности... "Проблемы, которые приходится решать победителю, приятнее, но не проще, чем проблемы, которые приходится решать побежденному..." (Уинстон Черчилль)
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Dimka_Foxy
1525038865
Пошли Валера к нам, уж игру всё лучше поставишь, чем пасы лодыгину, болельщики конечно по-кричат пару матчей, но после побед всё забудут. Как говорится, победителей не судят)
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Cherembas
1525039786
валера молодец
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Боцман59rus
1525040303
Упрямый конечно валерий, своеобразный и работа в спартаке была неоднозначной, много спорных решений - брал серебро, но все-таки со знаком минус ...с чем связано не знаю, но вызывает уважение, за характер -какой есть, за точку зрения, отличную от многих и видимо за умение расположить к себе окружающих. Удачи в ростове, но пятого не обессудь, в москве без вариантов.))
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stream15
1525040358
Какой у ростова класс, бросьте.
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zigbert
1525073602
Правильно сказал:"любая победа помогает команде"
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Mr Green
1525093206
Мало ещё матчей сыграно, чтоб делать окончательные выводы, но то что Валера может, сомнений никогда не было
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Таганский
1525163571
С победой, Ростов!!
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