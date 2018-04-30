Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 28-го тура чемпионата России против «Тосно» (2:0)

– Победа ли это на классе? Нет. На жилах, на эмоциях, на желании, скорее. Играли против десятерых, на классе играют 11 на 11.

– «Ростов» много бил по воротам, но не везло. Не было ощущения, что удача отвернулась от вашей команды?

– Были всякие мысли во время матча. Вратарь здорово играл, мяч летел мимо. В перерыве сказал, что нужно так продолжать во втором тайме, в итоге забили.

– Можно ли сравнить эту победу и успех в матче со «СКА-Хабаровском»?

– Оценивать будет некорректно. Но до 25-й минуты понравилось то, как мы были заряжены на победу, на игру. Создавали моменты до удаления лучше, чем после него. Понравился прессинг, отбор.

– «Ростов» стал стабильно набирать очки. Настроение улучшилось?

– Да. Дело и в турнирной таблице, и в психологии. Любая победа помогает. Кстати, в матче с «Рубином» хотелось большего, но и этот результат хорошо повлиял на нас.

«Ростов» с 34 очками занимает 11-ю строчку в таблице.