Гвардиола: «Иньеста собирается закончить карьеру в Китае. У «Манчестер Сити» нет шансов его подписать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не сможет подписать контракт с полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой.

«Иньеста решил уехать в Китай и закончить там карьеру. После этого он должен вернуться в «Барселону», чтобы растить новые поколения. У «Манчестер Сити» нет шансов подписать контракт с Андресом», – сказал Гвардиола.

Ранее Иньеста объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона. За каталонский клуб хавбек выступает с 2002 года.

Иньеста уходит из «Барселоны». Все ради Китая и бизнеса