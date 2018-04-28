ФНЛ. «Балтика» обыграла «Волгарь», «Ротор» проиграл «Олимпийцу»

В матче 35-го тура ФНЛ «Балтика» с минимальным счетом обыграла «Волгарь» – 1:0. «Балтика» с 60-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Волгарь» с 42 очками идет на 12-м месте.

В другом матче «Олимпиец» обыграл «Ротор» со счетом 1:0. Клуб из Волгограда занимает 15-ю строчку в таблице с 37-ю очками. «Олимпиец» с теми же 37-ю очками идет строчкой выше.

Первенство ФНЛ. 35-й тур

Волгарь (Астрахань) – Балтика (Калининград) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Шевчук, 69.

Олимпиец (Нижний Новгород) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Морозов, 90+3.

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