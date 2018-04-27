Кержаков: «Нам надо посмотреть на западную практику. Каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мнением о проблемах российского футбола.

– Интересно, что никто из сборной Игоря Колыванова, выигравшей чемпионат Европы до 17 лет в 2006 году, так и не заиграл на взрослом уровне. Как вы думаете, с чем это связано?

– Проблема в том, что когда ребята заканчивают академию, то получают очень мало игровой практики. Если тебя не берут в дубль или основную команду, то ты становишься никому не нужен. Такие ребята либо играют на КФК, либо заканчивают с футболом.

А учитывая, что игроки раскрываются в разном возрасте, можно смело сказать, что каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков. Во многих странах Европы для таких ребят создают специальные лиги U-17, U-19, когда несколько лет ты можешь конкурировать со своими сверстниками, набираться необходимого опыта и прогрессировать. И это дает плоды.

Многие футболисты нынешней сборной Германии прошли именно через эти лиги. То есть нам не надо выдумывать велосипед, а просто стоит посмотреть на западную практику.