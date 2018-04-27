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  • Кержаков: «Нам надо посмотреть на западную практику. Каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков»

Кержаков: «Нам надо посмотреть на западную практику. Каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков»

27 апреля 2018, 20:20
7

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мнением о проблемах российского футбола.

– Интересно, что никто из сборной Игоря Колыванова, выигравшей чемпионат Европы до 17 лет в 2006 году, так и не заиграл на взрослом уровне. Как вы думаете, с чем это связано?

– Проблема в том, что когда ребята заканчивают академию, то получают очень мало игровой практики. Если тебя не берут в дубль или основную команду, то ты становишься никому не нужен. Такие ребята либо играют на КФК, либо заканчивают с футболом.

А учитывая, что игроки раскрываются в разном возрасте, можно смело сказать, что каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков. Во многих странах Европы для таких ребят создают специальные лиги U-17, U-19, когда несколько лет ты можешь конкурировать со своими сверстниками, набираться необходимого опыта и прогрессировать. И это дает плоды.

Многие футболисты нынешней сборной Германии прошли именно через эти лиги. То есть нам не надо выдумывать велосипед, а просто стоит посмотреть на западную практику.

Источник: Известия
Россия Кержаков Александр
Комментарии (7)
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Федя Кабак
1524849790
Да просто всем пох на наших юных дарований, особенно руководителям нашего футбола. Они и не пытаются что то сделать
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3a zenit
1524850593
конечно теряем,пока кривоногие калистраты в наших топ клубах получают сотни тыс баков в месяц оплачивая место в составе тренеру.Футболисты наши платят бабло за место,если тренер не берёт его нах сливают(моё предположение),это как хочешь попасть на хорошую работу нужно кинуть на лапу.
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кузнецов артем
1524850607
У большинства клубов рфпл есть фарм клубы которые играют в разных лигах, некоторые как Спартак2 Зенит2 даже в фнл, что поделаешь если их не берут в аренды и не покупают клубы Премьер лиги, а вы предлагаете к лимиту еще и лигу добавить в которой будет только наша молодежь играть. Надо лучше с млс брать пример а не с Германии
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zigbert
1524853715
Надо ломать эту порочную систему.Бережно относиться к молодым ,талантливым игрокам, которых у нас немало. В них будущее российского футбола.
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Павелий
1524857778
Ну я бы не сказал, что никто. Прудников, Сапета, Горбатенко. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже из них троих.
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hsn852
1524884418
Надо, чтобы к управлению футболом России, приходили молодые люди, думающие по новому.
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OfaZavr
1524901723
верно говорит, давно пора уже было перенимать опыт, да только у нас все не тем заняты.
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