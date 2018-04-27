Защитник «Тосно»: «Серию пенальти в полуфинале со «Спартаком» могу сравнить с рождением дочки»

Защитник «Тосно» Андрей Буйволов в интервью сайту Нижнего Новгорода рассказал, что чувствовал в момент исполнения своего пенальти в послематчевой серии во встрече 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти). По волнению футболист сравнил данную серию с рождением дочери.

– В серии послематчевых пенальти вы шли бить пятым. Принести победу «Тосно» вы не могли, а вот закончить серию поражением в случае промаха могли. Помните, какие мысли крутились в голове, когда шли к «точке»?

– Мыслей не было. Была полнейшая концентрация. Только мяч и ворота. Больше ничего для меня не существовало. Давил в себе любые эмоции. В тот момент время я вообще не замечал. Если бы мне сказали, что серия пенальти продлилась несколько часов, я бы не удивился. Во всей моей жизни был только один еще более волнительный момент — когда мы с супругой ждали рождения нашей дочки Арины», – цитирует защитника «Тосно» nn.ru.