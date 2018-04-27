Перейра выдвинул ультиматум «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, который выступает в текущем сезоне в составе «Валенсии» на правах аренды, выдвинул ультиматум руководству английского клуба.

22-летний бельгиец дал понять, что если ему не будет гарантировано твердое место в основном составе команды в следующем сезоне, то он покинет представителей АПЛ.

Действующий контракт футболиста с «МЮ» заканчивается летом 2019 года. Известно, что в его услугах заинтересован «Ювентус». Трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 миллионов евро.