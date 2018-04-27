«Валенсия» нацелилась на полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес летом может сменить клубную принадлежность. Услугами футболиста серьезно заинтересованы в «Валенсии».

Технический директор клуба Марселиньо уже готовит официально обращение своим коллегам из Каталонии относительно возможности такого трансфера.

Известно, что Суарес не может пробиться в основной состав «Барселоны» в этом сезоне. Это подталкивает его рассмотреть все предложения, которые поступят к нему перед открытием летнего трансферного окна.

В текущем сезоне он провел восемь матчей в Примере, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.