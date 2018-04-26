Де Хеа может досрочно стать обладателем приза лучшему вратарю АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в ближайшие выходные может досрочно обеспечить себе приз лучшему вратарю сезона в АПЛ.

На данный момент испанский вратарь имеет 17 сухих матчей в сезоне. Его преследуют Эдерсон из «Манчестер Сити» (15 матчей), Тибо Куртуа из «Челси» и Уго Льорис из «Тоттенхэма» (по 13 игр). До финиша чемпионата Англии остается четыре игры.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится с «Арсеналом», а перед этим пройдет встреча «Вест Хэма» и «Манчестер Сити». Таким образом, если Де Хеа не пропустит в своей игре, то сможет обеспечить себе как минимум одинаковое количество сухих матчей с Эдерсоном.