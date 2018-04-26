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    Де Хеа может досрочно стать обладателем приза лучшему вратарю АПЛ

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в ближайшие выходные может досрочно обеспечить себе приз лучшему вратарю сезона в АПЛ.

    На данный момент испанский вратарь имеет 17 сухих матчей в сезоне. Его преследуют Эдерсон из «Манчестер Сити» (15 матчей), Тибо Куртуа из «Челси» и Уго Льорис из «Тоттенхэма» (по 13 игр). До финиша чемпионата Англии остается четыре игры.

    В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится с «Арсеналом», а перед этим пройдет встреча «Вест Хэма» и «Манчестер Сити». Таким образом, если Де Хеа не пропустит в своей игре, то сможет обеспечить себе как минимум одинаковое количество сухих матчей с Эдерсоном.

    Источник: АПЛ

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    26.04.2018 08:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -65

      vasil3nkoan 26 апреля 2018, 13:18

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      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 26 апреля 2018, 10:41

      Варианты есть кому давать еще?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 26 апреля 2018, 09:00

      При такой дырявой защите просто чудо что он столько клиншитов сделал. Однозначно лучший.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Untitled-1 27 апреля 2018, 19:05

      я скажу больше если бы не он то мю даже в ле не попал бы после ухода фергюсона

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 апреля 2018, 08:47

      если бы да кабы

      0
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