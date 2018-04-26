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  • Салах до конца сезона может побить сразу несколько рекордов

Салах до конца сезона может побить сразу несколько рекордов

26 апреля 2018, 07:31
9

В текущем сезоне нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах показывает результативный футбол. На его счету несколько побитых рекордов как в АПЛ, так и в еврокубках.

Но до конца этого сегодня он имеет возможность улучшить еще несколько показателей. Он может стать автором самого большого количества забитых голов за сезон в АПЛ в 38 играх. Сейчас на его счету 31 гол, что на уровне Алананом Ширером (сезон-1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луисом Суаресом (2013/14).

Ему также нужен лишь гол для того, чтобы стать лучшим бомбардиром среди иностранцев в АПЛ. По этому показателю он может обойти также Роналду и Суареса.

Египтянин может стать автором самого большого количества голов, забитых в выездных матчах. Для этого, правда, ему понадобится сделать хет-трик в игре с «Челси». На его счету в данный момент 13 таких голов, а рекорд принадлежит Кевину Филлипсу из «Сандерленда» – 16 мячей.

Салах также претендует на звание лучшего бомбардира, забивающего чаще всего из пределов штрафной площади. Кроме того, он может обойти Тьерри Анри (44 гола) по общему количеству голов за сезон.

Еще один рекорд, который может быть побит в этом сезоне – количество соперников, которым забивал Салах. Он поразил ворота 23 разных команд.

Источник: АПЛ
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (9)
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овертайм
1524720181
назло рекордам)
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спанчес
1524720337
а еще может быть такой рекорд- перелом сразу всех конечностей в двух играх подряд,до этого только был перелом 3 конечностей в двух играх у некоего юргена клинсманна в 1994 году
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erofey83
1524721764
+ На рекордную сумму опустил личного спонсора Вудафон)) который пообещал, за каждый забитый гол, начислять 15 минут каждому абоненту... Маркетолог придумавший эту идею наверное повесился))
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prezent2017
1524723442
Один из этих рекордов побьет в игре с нашей сборной.
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Spartak Piter
1524732075
Ждемс.
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Опорник84
1524735522
Футболист конечно классный!
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vasil3nkoan
1524737943
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://tr.im/22QDY
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