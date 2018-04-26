Салах до конца сезона может побить сразу несколько рекордов

В текущем сезоне нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах показывает результативный футбол. На его счету несколько побитых рекордов как в АПЛ, так и в еврокубках.

Но до конца этого сегодня он имеет возможность улучшить еще несколько показателей. Он может стать автором самого большого количества забитых голов за сезон в АПЛ в 38 играх. Сейчас на его счету 31 гол, что на уровне Алананом Ширером (сезон-1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луисом Суаресом (2013/14).

Ему также нужен лишь гол для того, чтобы стать лучшим бомбардиром среди иностранцев в АПЛ. По этому показателю он может обойти также Роналду и Суареса.

Египтянин может стать автором самого большого количества голов, забитых в выездных матчах. Для этого, правда, ему понадобится сделать хет-трик в игре с «Челси». На его счету в данный момент 13 таких голов, а рекорд принадлежит Кевину Филлипсу из «Сандерленда» – 16 мячей.

Салах также претендует на звание лучшего бомбардира, забивающего чаще всего из пределов штрафной площади. Кроме того, он может обойти Тьерри Анри (44 гола) по общему количеству голов за сезон.

Еще один рекорд, который может быть побит в этом сезоне – количество соперников, которым забивал Салах. Он поразил ворота 23 разных команд.