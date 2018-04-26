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    Салах до конца сезона может побить сразу несколько рекордов

    В текущем сезоне нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах показывает результативный футбол. На его счету несколько побитых рекордов как в АПЛ, так и в еврокубках.

    Но до конца этого сегодня он имеет возможность улучшить еще несколько показателей. Он может стать автором самого большого количества забитых голов за сезон в АПЛ в 38 играх. Сейчас на его счету 31 гол, что на уровне Алананом Ширером (сезон-1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луисом Суаресом (2013/14).

    Ему также нужен лишь гол для того, чтобы стать лучшим бомбардиром среди иностранцев в АПЛ. По этому показателю он может обойти также Роналду и Суареса.

    Египтянин может стать автором самого большого количества голов, забитых в выездных матчах. Для этого, правда, ему понадобится сделать хет-трик в игре с «Челси». На его счету в данный момент 13 таких голов, а рекорд принадлежит Кевину Филлипсу из «Сандерленда» – 16 мячей.

    Салах также претендует на звание лучшего бомбардира, забивающего чаще всего из пределов штрафной площади. Кроме того, он может обойти Тьерри Анри (44 гола) по общему количеству голов за сезон.

    Еще один рекорд, который может быть побит в этом сезоне – количество соперников, которым забивал Салах. Он поразил ворота 23 разных команд.

    Источник: АПЛ

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    26.04.2018 07:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -65

      vasil3nkoan 26 апреля 2018, 13:19

      Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://tr.im/22QDY

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 апреля 2018, 12:38

      Футболист конечно классный!

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 26 апреля 2018, 11:41

      Ждемс.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 апреля 2018, 09:17

      Один из этих рекордов побьет в игре с нашей сборной.

      2
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      Рейтинг: +141

      erofey83 26 апреля 2018, 08:49

      + На рекордную сумму опустил личного спонсора Вудафон)) который пообещал, за каждый забитый гол, начислять 15 минут каждому абоненту... Маркетолог придумавший эту идею наверное повесился))

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 26 апреля 2018, 08:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а еще может быть такой рекорд- перелом сразу всех конечностей в двух играх подряд,до этого только был перелом 3 конечностей в двух играх у некоего юргена клинсманна в 1994 году

      -5
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      Рейтинг: +11

      Лев 701 > спанчес 27 апреля 2018, 06:38

      Ты думаешь о чём говоришь? Такие шакалы как ты всегда существовали всегда

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Лев 701 30 апреля 2018, 19:13

      Я смотрю ты с юморком паренек. А вообще я к тому , что рекорд может быть какой угондо, а не только тот , что предположил многоуважатый автор,да чё я мечю тут бисер

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 апреля 2018, 08:23

      назло рекордам)

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