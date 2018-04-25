Агенты требуют от «Динамо» 1,25 миллиона за трансфер Рауша. Игрок был куплен за 1,5 миллиона

Плохо читают то,что подписывают!Не спорь,а заплати!Он по мне и 5 стоит!Ценный и опытный(и в защите годен и в нападении)
Британская агентская компания Golden toys LLP, сопровождавшая зимний переход защитника московского «Динамо» Константина Рауша из немецкого «Кельна», намерена подать заявление на палату по разрешению споров РФС. Агенты недовольны поведением бело-голубых.
Так, британцы считают, что клуб им должен за трансфер 1,25 миллиона евро. Эта сумма была прописана в сделке в качестве комиссионных.
При этом за самого футболиста динамовцы заплатили 1,5 миллиона евро.