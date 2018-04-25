Агенты требуют от «Динамо» 1,25 миллиона за трансфер Рауша. Игрок был куплен за 1,5 миллиона

Британская агентская компания Golden toys LLP, сопровождавшая зимний переход защитника московского «Динамо» Константина Рауша из немецкого «Кельна», намерена подать заявление на палату по разрешению споров РФС. Агенты недовольны поведением бело-голубых.

Так, британцы считают, что клуб им должен за трансфер 1,25 миллиона евро. Эта сумма была прописана в сделке в качестве комиссионных.

При этом за самого футболиста динамовцы заплатили 1,5 миллиона евро.