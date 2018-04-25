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    Агенты требуют от «Динамо» 1,25 миллиона за трансфер Рауша. Игрок был куплен за 1,5 миллиона

    Британская агентская компания Golden toys LLP, сопровождавшая зимний переход защитника московского «Динамо» Константина Рауша из немецкого «Кельна», намерена подать заявление на палату по разрешению споров РФС. Агенты недовольны поведением бело-голубых.

    Так, британцы считают, что клуб им должен за трансфер 1,25 миллиона евро. Эта сумма была прописана в сделке в качестве комиссионных.

    При этом за самого футболиста динамовцы заплатили 1,5 миллиона евро.

    Источник: Коммерсант

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    25.04.2018 20:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 апреля 2018, 12:56

      Плохо читают то,что подписывают!Не спорь,а заплати!Он по мне и 5 стоит!Ценный и опытный(и в защите годен и в нападении)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 апреля 2018, 11:58

      Так уже выяснялось же, что это вовсе и не Британская контора, а фирма наших "умельцев" (Владимира Ничипорук) для отмывания бабла.
      Задраконило уже Динамо, уж кто то а с их направленностью ресурсов, всех пересажать можно было, но видно большинство в доле, но не все, чтобы это по тихому пилялось.

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