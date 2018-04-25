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    Ахметов пожаловался на «Рубин» в палату по разрешению споров. Ранее клуб перевел игрока на работу в отдел кадров

    Полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов пожаловался на клуб в палату по разрешению споров РФС. Об этом рассказал юрист Сергей Пронкин – представитель спортсмена.

    «Дата рассмотрения дела пока не назначена. Возможно, она будет известна после майских праздников. Реакции ФК «Рубин» на заявление Ахметова пока не последовало», – сказал адвокат.

    Ранее «Бомбардир» писал, что волжане перевели футболиста на офисный режим работы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2018 19:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 26 апреля 2018, 08:51

      ...Ильзат,ты не в том государстве живёшь и играешь.Зря ты на закон киваешь--- бесполезно.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 апреля 2018, 07:28

      Все никак не успокоятся,со своим агентом.(

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 25 апреля 2018, 23:00

      хорошо, что не уборщицей...

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