Ахметов пожаловался на «Рубин» в палату по разрешению споров. Ранее клуб перевел игрока на работу в отдел кадров

...Ильзат,ты не в том государстве живёшь и играешь.Зря ты на закон киваешь--- бесполезно.
Полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов пожаловался на клуб в палату по разрешению споров РФС. Об этом рассказал юрист Сергей Пронкин – представитель спортсмена.
«Дата рассмотрения дела пока не назначена. Возможно, она будет известна после майских праздников. Реакции ФК «Рубин» на заявление Ахметова пока не последовало», – сказал адвокат.
Ранее «Бомбардир» писал, что волжане перевели футболиста на офисный режим работы.