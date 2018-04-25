Ахметов пожаловался на «Рубин» в палату по разрешению споров. Ранее клуб перевел игрока на работу в отдел кадров

Полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов пожаловался на клуб в палату по разрешению споров РФС. Об этом рассказал юрист Сергей Пронкин – представитель спортсмена.

«Дата рассмотрения дела пока не назначена. Возможно, она будет известна после майских праздников. Реакции ФК «Рубин» на заявление Ахметова пока не последовало», – сказал адвокат.

Ранее «Бомбардир» писал, что волжане перевели футболиста на офисный режим работы.