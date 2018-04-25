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  • Зидан отказался от Салаха, когда ему предлагали форварда за 40 миллионов. Сейчас он стоит не менее 150

Зидан отказался от Салаха, когда ему предлагали форварда за 40 миллионов. Сейчас он стоит не менее 150

25 апреля 2018, 14:53
17

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах мог перейти в «Реал» прошлым летом.

Мадридцам предложили приобрести на тот момент игрока «Ромы» за 40 миллионов евро, однако главный тренер сливочных Зинедин Зидан отказался от услуг египтянина. В итоге он перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона.

В настоящее время форвард оценивается более чем в 150 миллионов и является претендентом на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что нынешним летом «Реал» намерен предложить «Ливерпулю» за нападающего 140 миллионов евро и полузащитника Даниэля Себальоса в придачу.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Рома Салах Мохамед Зидан Зинедин
Комментарии (17)
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Untitled-1
1524657579
Челси отказался от Салаха, когда он был уже в команде. Так что Зидан еще не так лоханулся) А в целом бабушка еще надвое связала заиграет ли он в Реале, где таких как он толпа.
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Татарин за ЦСКА
1524657606
....и Себальоса впридачу.Странно написано. На самом деле Салах до этого сезона не феерил так,как в этом,возможно Зидан и не взял поэтому. Да и Салах с Клоппом нашли друг друга в этом сезоне,не думаю,что при живом Роналду Салах столько же забивал в реале.
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WhiteEgon
1524657634
Что было, что будет - не надо тут по цагански. Перейдя в Реал, Салах мог и на лавке осесть, как было со многими игроками.
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panmon
1524657676
Биткоины тоже ничего не стоили. В тот момент это было верным решением так как Салах был не так хорош в Роме и Челси... Ну а то что в Ливере поперло еще не значит что перейдя даже сейчас в Реал - он продолжит играть на этом уровне. Примеров масса: Торрес (из Ливера), Бейл (в Реал)
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Артурка32
1524659725
Что ни делается - все к лучшему! Именно в Ливерпуле он раскрылся, что было бы в Реале - никто не знает, тем более на фоне таких игроков как Роналдо
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insider_retro
1524660978
Бывают в жизни огорчения, печали, радости и разочарования... В данном случае всё срослось в нынешней схеме и не факт, что любая другая композиция была бы столь же успешна!..
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hevbn 28
1524661131
Мне нравился Салах ещё, когда он играл в аренде "Фиорентины" из "Челси", но я не понимаю эту истерию, которая вокруг него творится в последнее время. Мохамед, в принципе, играет всегда одинаково и в Базеле, и во Флоренции, и в Ливерпуле, и в Риме, но почему-то до этого сезона его и близко никто не называл лучшим игроком мира. Считаю, что дело в том, что Мохамеду сильно повезло попасть к Клоппу, я сомневаюсь, что он бы смог так заиграть, если бы перешёл в "Реал" прошлым летом. У Юргена почти все игроки показывают свой максимум, а иногда даже больше, так что эти результаты Салаха в этом сезоне больше связаны с работой его тренера и игре его команды. P.S. Салах всегда был очень крут. Очень жду его на ЧМ, интересно, что он сможет показать у нас в России.
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BRO_football
1524667061
Не факт, что Салах в чемпионате Испании раскрылся бы так же, как сейчас в АПЛ.
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zigbert
1524673765
Можно сказать :"нашел свою команду".
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prezent2017
1524723541
Ну и что? Наш спам отказался от него, когда он и 4-х лямов не стоил.
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