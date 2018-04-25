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    Зидан отказался от Салаха, когда ему предлагали форварда за 40 миллионов. Сейчас он стоит не менее 150

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах мог перейти в «Реал» прошлым летом.

    Мадридцам предложили приобрести на тот момент игрока «Ромы» за 40 миллионов евро, однако главный тренер сливочных Зинедин Зидан отказался от услуг египтянина. В итоге он перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона.

    В настоящее время форвард оценивается более чем в 150 миллионов и является претендентом на «Золотой мяч».

    Ранее сообщалось, что нынешним летом «Реал» намерен предложить «Ливерпулю» за нападающего 140 миллионов евро и полузащитника Даниэля Себальоса в придачу.

    Источник: Tribalfootball

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    25.04.2018 14:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 апреля 2018, 09:19

      Ну и что? Наш спам отказался от него, когда он и 4-х лямов не стоил.

      0
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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 25 апреля 2018, 20:30

      да не сработала чуйка у начинающегося тренера Зизу...

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 19:29

      Можно сказать :"нашел свою команду".

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 апреля 2018, 17:37

      Не факт, что Салах в чемпионате Испании раскрылся бы так же, как сейчас в АПЛ.

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 апреля 2018, 15:58

      Мне нравился Салах ещё, когда он играл в аренде "Фиорентины" из "Челси", но я не понимаю эту истерию, которая вокруг него творится в последнее время. Мохамед, в принципе, играет всегда одинаково и в Базеле, и во Флоренции, и в Ливерпуле, и в Риме, но почему-то до этого сезона его и близко никто не называл лучшим игроком мира. Считаю, что дело в том, что Мохамеду сильно повезло попасть к Клоппу, я сомневаюсь, что он бы смог так заиграть, если бы перешёл в "Реал" прошлым летом. У Юргена почти все игроки показывают свой максимум, а иногда даже больше, так что эти результаты Салаха в этом сезоне больше связаны с работой его тренера и игре его команды.
      P.S. Салах всегда был очень крут. Очень жду его на ЧМ, интересно, что он сможет показать у нас в России.

      9
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > hevbn 28 25 апреля 2018, 16:07

      Соглашусь что тренерская заслуга тут есть. Но и сам Мохамед очень вырос как футболист, в Риме он в дриблинг никогда так не ходил и через один запарывал моменты. В Ливерпуле же он накручивает оборону и с места пуляет по девяткам.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Dgad 25 апреля 2018, 16:14

      Не совсем согласен с этим. В Риме он также убегал почти от любого, также обыгрывал и забивал достаточно много для своей позиции. Всё-таки он крайний форвард, а прибавил он скорее не в умении, а в уверенности, которая ему даёт игра команды.

      3
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 15:56

      Бывают в жизни огорчения, печали, радости и разочарования...
      В данном случае всё срослось в нынешней схеме и не факт, что любая другая композиция была бы столь же успешна!..

      7
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 25 апреля 2018, 15:35

      Что ни делается - все к лучшему! Именно в Ливерпуле он раскрылся, что было бы в Реале - никто не знает, тем более на фоне таких игроков как Роналдо

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > Артурка32 25 апреля 2018, 15:44

      Тем более с постоянным протаскиванием Бенземы в основу.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 апреля 2018, 15:01

      Биткоины тоже ничего не стоили. В тот момент это было верным решением так как Салах был не так хорош в Роме и Челси... Ну а то что в Ливере поперло еще не значит что перейдя даже сейчас в Реал - он продолжит играть на этом уровне.
      Примеров масса: Торрес (из Ливера), Бейл (в Реал)

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > panmon 25 апреля 2018, 15:17

      ну Бейл хоть поиграл на приличном уровне)

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      Рейтинг: +2509

      panmon > h3LL1k 25 апреля 2018, 15:37

      Да, Бейл бы не плох, но не наиграл он на ту сумму, которую заплатили.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > panmon 25 апреля 2018, 16:34

      мб не буду спорить это уже руководству решать)))

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 25 апреля 2018, 15:00

      Что было, что будет - не надо тут по цагански.
      Перейдя в Реал, Салах мог и на лавке осесть, как было со многими игроками.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 15:00

      ....и Себальоса впридачу.Странно написано.
      На самом деле Салах до этого сезона не феерил так,как в этом,возможно Зидан и не взял поэтому.
      Да и Салах с Клоппом нашли друг друга в этом сезоне,не думаю,что при живом Роналду Салах столько же забивал в реале.

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