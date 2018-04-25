Зидан отказался от Салаха, когда ему предлагали форварда за 40 миллионов. Сейчас он стоит не менее 150

Ну и что? Наш спам отказался от него, когда он и 4-х лямов не стоил.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах мог перейти в «Реал» прошлым летом.
Мадридцам предложили приобрести на тот момент игрока «Ромы» за 40 миллионов евро, однако главный тренер сливочных Зинедин Зидан отказался от услуг египтянина. В итоге он перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона.
В настоящее время форвард оценивается более чем в 150 миллионов и является претендентом на «Золотой мяч».
Ранее сообщалось, что нынешним летом «Реал» намерен предложить «Ливерпулю» за нападающего 140 миллионов евро и полузащитника Даниэля Себальоса в придачу.