Зидан отказался от Салаха, когда ему предлагали форварда за 40 миллионов. Сейчас он стоит не менее 150

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах мог перейти в «Реал» прошлым летом.

Мадридцам предложили приобрести на тот момент игрока «Ромы» за 40 миллионов евро, однако главный тренер сливочных Зинедин Зидан отказался от услуг египтянина. В итоге он перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона.

В настоящее время форвард оценивается более чем в 150 миллионов и является претендентом на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что нынешним летом «Реал» намерен предложить «Ливерпулю» за нападающего 140 миллионов евро и полузащитника Даниэля Себальоса в придачу.